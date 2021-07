Les États-Unis offrent une protection juridique minimale aux enfants migrants, selon une étude

Contrairement à près des trois quarts des pays à revenu élevé, les États-Unis n’interdisent ni ne limitent la détention d’enfants demandeurs d’asile accompagnés, révèle une étude publiée mercredi.

L’étude du WORLD Policy Analysis Center (WORLD) de l’UCLA Fielding School of Public Health s’est penchée spécifiquement sur les lois affectant les enfants demandeurs d’asile – les jeunes cherchant à se protéger des violations des droits humains dans leur pays d’origine – et les enfants migrants – les jeunes quittant leur pays de raisons telles que les opportunités économiques, l’éducation ou le fait de rejoindre la famille.

Selon leurs conclusions, les États-Unis n’ont pas de législation protégeant les enfants migrants accompagnés.

« Les États-Unis sont à la traîne lorsqu’il s’agit de protéger les droits les plus fondamentaux des enfants migrants », a déclaré le Dr Jody Heymann, directeur de WORLD et professeur à l’UCLA. « L’adoption de protections juridiques qui prévoient les types d’alternatives efficaces à la détention modélisées ailleurs est essentielle pour aligner les États-Unis sur leurs pairs. »

Sur tous les pays membres des Nations Unies, à revenu faible, intermédiaire et élevé, seulement 11% protègent légalement les migrants mineurs accompagnés de la détention et moins d’un quart protège légalement les demandeurs d’asile non accompagnés, ont constaté les chercheurs.

Les enfants migrants d’aujourd’hui arrivent seuls par choix de leur famille pour les envoyer à travers la frontière sans parents, souvent avec des frères et sœurs ou d’autres membres de la famille, et l’objectif est de se réunir plus tard. Les parents envoient leurs enfants de l’autre côté de la frontière en espérant qu’ils bénéficieront d’un traitement préférentiel de la part des agents d’immigration américains.

D’autres fois, les parents envoient des enfants de leur pays d’origine s’ils sont menacés et que les parents ne peuvent pas faire le voyage, ont déclaré les défenseurs.

Depuis son entrée en fonction, le président Joe Biden a commencé à démêler bon nombre des politiques d’immigration intransigeantes de l’ancien président Donald Trump. En mars, l’administration Biden a annoncé qu’elle relancerait un programme qui réunit les enfants de plusieurs pays d’Amérique centrale avec leurs parents qui se trouvent légalement aux États-Unis.

Mais Heymann a exprimé sa prudence au sujet des politiques passées et présentes de la Maison Blanche.

« La crise de la détention des enfants n’a pas commencé ou résolu avec une seule administration », a déclaré Heymann. « Ces lacunes de longue date dans la loi ont laissé d’innombrables enfants vulnérables à de graves risques pour la santé et à des violations des droits humains. »

Le centre de recherche a analysé les dispositions juridiques des 150 États membres de l’ONU les plus peuplés pour créer des données comparables qui évaluent la qualité des protections juridiques dont disposent les États pour les enfants migrants et demandeurs d’asile en détention.

L’étude a déterminé si les pays qui autorisaient la détention offraient l’accès aux soins de santé, l’accès à l’éducation, garantissaient l’unité familiale et la séparation d’avec un étranger adulte. Quarante-quatre pour cent des pays à revenu élevé ont autorisé les enfants détenus à accéder aux soins de santé, les États-Unis n’étant pas l’un d’entre eux, selon l’étude.

Les enfants dans les centres de détention surpeuplés couraient un risque plus élevé de contracter des maladies, y compris COVID-19, selon le rapport. Un rapport publié l’année dernière analysant les cas de COVID-19 dans les centres de détention pour immigrants d’avril à août 2020 a révélé que le taux de cas de COVID-19 dans les centres de détention était plus de 13 fois supérieur au taux de la population américaine chaque mois.

L’étude ajoute que la grippe, la varicelle et les oreillons ont également éclaté dans les centres de détention de janvier 2017 à mars 2020.

« Alors que la détention en elle-même a de graves implications pour la santé, les conditions de détention exacerbent régulièrement ces risques pour la santé tout en menaçant les autres droits fondamentaux des enfants migrants. » L’analyste de recherche WORLD Amy Raub a déclaré dans un communiqué.

Parmi les droits fondamentaux, seuls 34% des pays à revenu élevé accordent aux enfants détenus l’accès à l’éducation, dont les États-Unis ne font pas non plus partie, selon l’étude WORLD.

Les alternatives aux détentions, ou ATD, se sont avérées efficaces, selon l’étude. Les alternatives réussies incluent le placement dans une famille d’accueil approuvée, une résidence désignée ou une gestion de cas basée sur la communauté.

« Non seulement les ATD peuvent éliminer les risques graves pour la santé des enfants et de leurs parents, mais ils peuvent également réduire considérablement les coûts du gouvernement », a déclaré Heymann. « C’est une bonne politique publique en termes d’efficacité et de rentabilité… et c’est aussi de la simple décence humaine. »

