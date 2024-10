Les États-Unis offrent une « compensation » à Israël pour avoir partiellement épargné l’Iran – médias — RT World News

Le pays a jusqu’à présent rejeté l’appel de Washington à ne pas attaquer les installations pétrolières et nucléaires iraniennes.

Les États-Unis auraient demandé à Israël de s’abstenir de frapper certaines cibles en représailles attendues à la frappe de missile de la semaine dernière par l’Iran, a affirmé dimanche la chaîne de télévision israélienne Kan11.

Téhéran a tiré plus de 180 missiles balistiques sur des cibles en Israël mardi dernier, qualifiant ce tir de réaction aux assassinats du leader politique du Hamas Ismail Haniyeh et du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié la décision iranienne de « grosse erreur. »

Les responsables américains proposent à Israël « package de rémunération » pour s’être abstenu de mener des attaques contre des endroits spécifiques en Iran, a indiqué la chaîne. Le gain comprendrait « protection diplomatique » et davantage d’armes, a déclaré son journaliste Amichai Stein, citant des sources américaines.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré dimanche à CNN que « tout est sur la table » en termes de sélection des cibles, commentant l'appel public du président américain Joe Biden à ne pas attaquer les installations nucléaires et pétrolières iraniennes.















Les États-Unis sont une source majeure d’assistance militaire à Israël et l’ont protégé des critiques sur la scène internationale, notamment en utilisant leur veto au Conseil de sécurité de l’ONU. L’administration Biden a largement ignoré les manifestations pro-palestiniennes sur les campus universitaires cette année, exigeant qu’elle suspende toute aide supplémentaire.

Lundi marque le premier anniversaire du raid du 7 octobre dans le sud d’Israël mené par le mouvement militant Hamas basé à Gaza, qui a fait quelque 1 200 morts. Israël a répondu à cette faille de sécurité sans précédent par un siège de l’enclave palestinienne, entraînant la mort d’au moins 41 000 personnes selon les autorités locales et une dévastation généralisée.

Le mois dernier, Israël a également lancé une campagne de sabotage et de bombardements pour écraser l’organisation militante Hezbollah au Liban. Cela a été suivi de ce que Jérusalem-Ouest qualifie de « limité » incursion au sol. Plus de 2 000 vies ont été perdues au Liban en raison de la recrudescence de la violence.

La position de Macron est « une honte » – Netanyahu

Le Premier ministre Netanyahu a appelé le « monde civilisé » s’opposer à « barbarisme » de l’Iran et de ses mandataires et de se tenir aux côtés de son pays. Il a réprimandé le Français Emmanuel Macron samedi, le qualifiant de « une honte » les commentaires du président selon lesquels les nations occidentales devraient « Arrêtez de livrer des armes pour les combats à Gaza » et que le Liban risquait de se transformer en « une nouvelle Gaza ».