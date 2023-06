Les États-Unis occupent la première place du classement FIFA avant la Coupe du monde féminine

Les États-Unis, tenantes du titre, participeront à la Coupe du monde féminine du mois prochain en tant qu’équipe la mieux classée, sans changement dans les cinq premières du dernier classement de la FIFA publié vendredi.

Les États-Unis, qui occupent la première place depuis juin 2017, continuent de mener devant l’Allemagne, la Suède, l’Angleterre, championne d’Europe, et la France, respectivement.

L’Espagne et le Brésil, classés sixième et huitième, ont échangé leurs places avec le Canada (septième) et les Pays-Bas (neuvième) dans les seuls changements dans le top 20.

L’équipe nationale féminine des États-Unis est en tête du classement de la FIFA depuis juin 2017. Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

L’Espagne a égalé son meilleur classement de tous les temps après des victoires contre la Norvège et la Chine en avril, tandis que le Brésil, champion de la Copa America Femenina, a remporté une victoire impressionnante sur l’Allemagne.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande, co-organisateurs de la Coupe du monde, sont respectivement 10e et 26e. Les débutants Zambie seront l’équipe la moins bien classée du tournoi à la 77e place.

La Coupe du monde se déroule du 20 juillet au 20 août.