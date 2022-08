Les États-Unis obtiennent un mandat pour saisir le jet de 90 millions de dollars de l’oligarque russe

NEW YORK (AP) – Un juge a autorisé lundi les États-Unis à saisir un avion à réaction de 90 millions de dollars appartenant à un oligarque russe dans un effort continu pour réduire les piliers financiers du gouvernement russe après son invasion de l’Ukraine.

L’effort pour saisir l’avion privé d’Andrei Skoch, un Airbus A319-100, faisait partie d’une poursuite de plusieurs mois contre des oligarques russes sanctionnés et leurs biens bloqués, a annoncé le procureur américain Damian Williams.

Skoch, un magnat de l’acier, est l’un des hommes les plus riches de la Douma russe, ou parlement. Sa fortune est évaluée à environ 6,6 milliards de dollars, selon Forbes. Le Trésor américain a sanctionné Skoch pour la première fois en avril 2018 pour ses liens avec le crime organisé et pour être “un député de la Douma d’État de la Fédération de Russie”.

Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a prononcé des sanctions supplémentaires contre Skoch et ses actifs, notamment en identifiant l’Airbus en juin comme un bien dans lequel Skoch avait un intérêt, selon un communiqué des autorités chargées de l’application des lois.

Le mandat de saisie de l’avion, qui se trouve maintenant au Kazakhstan, a été signé par le juge de district américain Robert W. Lehrburger à New York après qu’un agent fédéral a soumis un affidavit expliquant comment Skoch est le propriétaire de l’Airbus par le biais d’une série de sociétés fictives et de fiducies. lié à son partenaire amoureux. Les autorités ont déclaré que le jet valait plus de 90 millions de dollars.

“Une fois de plus, les forces de l’ordre américaines ont démontré que les jeux de passe-passe internationaux ne suffiront pas à cacher les fruits de la corruption et du blanchiment d’argent”, a déclaré Andrew C. Adams, directeur d’un groupe de travail sur les avoirs des oligarques russes.

Les États-Unis avaient déjà révélé qu’ils cherchaient à saisir un superyacht de 156 millions de dollars, le Madame Gu, appartenant à Skoch. Le yacht de 324 pieds (98 mètres) dispose d’un héliport, d’une salle de sport, d’un club de plage et d’un ascenseur.

En juin, le Trésor a émis des sanctions supplémentaires contre Skoch et ses actifs, interdisant aux entités américaines de faire des affaires avec le superyacht. Le yacht est immatriculé aux îles Caïmans mais a récemment été amarré à Port Rashid à Dubaï. Skoch est également sanctionné par l’Union européenne.

Les Émirats arabes unis n’ont pas pris parti après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et ont accueilli l’afflux d’argent russe dans leurs villas en bord de mer et leurs hôtels de luxe. Les Émirats arabes unis sont devenus un refuge sûr pour certains oligarques russes pour y garer leurs avoirs.

En juin, un tribunal américain a ordonné la saisie de deux avions d’une valeur de plus de 400 millions de dollars qui appartiendraient à l’oligarque russe sanctionné Roman Abramovich. Un dossier judiciaire a déclaré que le Boeing 787 Dreamliner de l’ancien propriétaire du club de football de Chelsea se trouvait aux Émirats arabes unis.

Larry Neumeister, Associated Press