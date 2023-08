Les États-Unis obtiennent leur plus bas classement FIFA de tous les temps, la Suède se hisse au premier rang

L’Espagne, vainqueur de la Coupe du Monde Féminine, s’est hissée à la deuxième place du classement. Le classement FIFA publié vendrediles États-Unis perdant la première place pour la première fois depuis plus de six ans.

La Suède, qui a battu les États-Unis en huitièmes de finale mais perdu contre l’Espagne en demi-finale, est en tête du classement. La FIFA a déclaré que l’Espagne, qui a gagné quatre places, aurait mené sans les points de classement perdus lors de la défaite 4-0 contre le Japon en phase de groupes.

Les meilleurs moments de l’Espagne lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

Les États-Unis ont chuté au troisième rang, leur plus bas classement mondial de la FIFA de tous les temps. Le double champion en titre de la Coupe du monde a perdu en huitièmes de finale contre la Suède.

L’Angleterre, championne d’Europe, qui a perdu contre l’Espagne en finale, est restée n°4. L’Angleterre a remporté sa demi-finale contre la France qui est n°5.

L’Allemagne est passée de la deuxième place à la sixième place après avoir échoué à se qualifier pour la phase de groupes de la Coupe du monde. L’Allemagne a été la dernière équipe européenne à être en tête du classement en 2017.

Le Canada, champion olympique, n’a pas non plus réussi à atteindre les huitièmes de finale et a perdu trois places au 10e rang.

L’Australie, co-organisatrice de la Coupe du monde, a perdu une place à la 11e place après avoir perdu le match pour la troisième place contre la Suède.

Les équipes qui se sont illustrées après avoir impressionné lors de la Coupe du Monde comprennent la Colombie (en hausse de trois au n°22), le Nigeria (en hausse de huit au n°32), l’Afrique du Sud (en hausse de neuf au n°45) et le Maroc (en hausse de 14 au n°58).

Reportage de l’Associated Press.

