Les États-Unis obtiennent le premier membre du Congrès de la génération Z

Un sondage de sortie de CNN a révélé que seul le vote des jeunes a sauvé le Parti démocrate d’un anéantissement

Le démocrate de Floride Maxwell Frost est devenu le premier membre de la génération Z élu au Congrès. Un partisan de “justice sociale,” La victoire de Frost est survenue malgré les victoires écrasantes des républicains dans le Sunshine State.

Frost a remporté 58% des voix dans le 10e district du Congrès de Floride, battant les 40% du challenger républicain Calvin Wimbish. Il était largement favorisé dans ce district solidement démocrate et prend désormais le siège de Val Demings, un démocrate qui a confortablement gagné en 2016 et 2020.

Ailleurs en Floride, les républicains ont enregistré des victoires historiques, le gouverneur Ron DeSantis marquant une victoire de 20 points sur Charlie Crist et le sénateur Marco Rubio éliminant Demings de plus de 16 points.

À 25 ans, Frost sera le plus jeune membre du Congrès lorsque le prochain mandat de la Chambre des représentants commencera en janvier. Célébrant sur Twitter, Frost a décrit sa victoire comme marquant l’histoire de la génération Z, ou du groupe démographique né entre 1997 et 2012.

La plate-forme de Frost est typique des jeunes démocrates, son site de campagne le décrivant comme un combattant pour « justice sociale, raciale et économique ». Dans la pratique, Frost soutient les soins de santé universels, un contrôle strict des armes à feu, une élimination progressive des combustibles fossiles, le financement de la police et la libération de certains criminels.

Sa campagne a été approuvée par les sénateurs progressistes Bernie Sanders et Elizabeth Warren, ainsi que par le Congressional Progressive Caucus.

Les votes étant toujours comptés dans certains États, les républicains devraient prendre le contrôle de la Chambre, tandis que le Sénat est toujours en ébullition mercredi matin. Bien que les taux d’approbation du président Joe Biden soient lamentables depuis des mois, le “vague rouge” prédit par certains experts ne s’est apparemment pas concrétisé.

Biden et les démocrates peuvent remercier la génération Z pour leur chance. Plus libéraux que même leurs prédécesseurs du millénaire, les membres de cette génération ont favorisé les candidats démocrates à mi-parcours avec une marge de 28 points, selon un sondage de sortie de CNN. Les milléniaux, âgés de 30 à 44 ans, ont voté démocrate avec une marge de deux points, tandis que les électeurs âgés de 45 à 65 ans et de 65 ans et plus ont préféré les républicains de 11 et 13 points, respectivement.