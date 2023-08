Les États-Unis obtiennent le pouvoir d’appliquer unilatéralement le droit maritime dans le Pacifique dans un contexte de tensions régionales avec la Chine

Les États-Unis ont reçu le pouvoir d’appliquer unilatéralement la réglementation maritime autour des Palaos après avoir signé un nouvel accord avec ce petit pays insulaire du Pacifique, ont annoncé mardi les garde-côtes américains.

Dans le nouvel accord, les navires de la Garde côtière américaine peuvent appliquer les réglementations à l’intérieur de la zone économique exclusive des Palaos au nom de la nation sans la présence d’un officier palaosien, selon un responsable de la Garde côtière.

« Cet accord aide les Palaos à surveiller notre zone économique exclusive, à se protéger contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, et à dissuader les navires non invités d’effectuer des manœuvres douteuses dans nos eaux », a déclaré le président des Palaos, Surangel S. Whipps Jr. dans un communiqué de presse.

Cela survient alors que les États-Unis et la Chine cherchent à étendre leur influence dans le Pacifique, dans un contexte de tensions croissantes autour de Taiwan et de conflits territoriaux de longue date impliquant la Chine, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Taiwan et Brunei.

Le nouvel accord fait également suite aux appels du président des Palaos à l’aide de Washington pour dissuader les « activités indésirables » de Pékin dans ses eaux côtières.

Whipps a ajouté : « Ce sont ces types de partenariats qui nous aident à atteindre notre objectif commun de paix et de prospérité dans la région. »

En juin, Whipps a accusé la Chine de mener des activités d’arpentage dans les eaux des Palaos et a souligné à l’époque la nécessité d’un soutien supplémentaire des États-Unis pour renforcer la dissuasion contre les actions affirmées de la Chine dans la région.

« Les Etats-Unis sont responsables de notre sécurité, et nous les informerons également que nous avons besoin qu’ils s’engagent et nous aident à dissuader toute activité indésirable », a déclaré Whipps.

Il a également suggéré que son pays pourrait être puni par Pékin pour sa position à l’égard de Taiwan, les Palaos étant l’un des rares pays à reconnaître Taiwan et à entretenir des relations diplomatiques avec l’île.

L’accord avec les Palaos est similaire à celui que les États-Unis ont négocié en 2022 avec les États fédérés de Micronésie, un autre pays insulaire océanique, où les garde-côtes américains peuvent effectuer des arraisonnements.

Les États-Unis ont également signé en mai un accord bilatéral de défense avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, autorisant les garde-côtes américains à effectuer des arraisonnements dans la zone économique exclusive de ce pays insulaire.

Ces accords témoignent de « l’investissement continu des États-Unis dans la protection des ressources partagées et de leur intérêt pour la sûreté et la sécurité maritimes », ont déclaré les garde-côtes américains.

« Cette unité d’effort avec les pays insulaires du Pacifique, y compris la collaboration avec Palau, amplifie notre capacité collective à protéger les ressources et à maintenir un Indo-Pacifique libre et ouvert pour toutes les nations qui respectent l’État de droit », ont déclaré les garde-côtes.

Le comportement de plus en plus affirmé de la Chine en mer de Chine méridionale, comme la création de blocus sur les routes commerciales, a exacerbé les tensions dans la région Asie-Pacifique et les petits pays ont demandé l’aide des États-Unis et de leurs alliés.

À peu près au même moment où l’accord avec les Palaos était signé la semaine dernière, deux bateaux philippins, avec un avion de surveillance de la marine américaine au-dessus de leurs têtes, ont violé le blocus des garde-côtes chinois dans la mer de Chine méridionale contestée pour livrer des fournitures aux forces philippines gardant un banc contesté.

