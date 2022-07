Les États-Unis obtiennent 171 millions de vaccins omicron Covid avant la campagne de vaccination d’automne

Le Département de la santé et des services sociaux a obtenu 171 millions de doses de nouveaux vaccins Covid qui ciblent la variante omicron en préparation d’une campagne de rappel à l’automne.

Les États-Unis ont accepté d’acheter 66 millions de doses de la nouvelle formule de vaccin de Moderna dans le cadre d’un accord de 1,74 milliard de dollars, a annoncé vendredi le HHS. La commande de Moderna s’ajoute à un accord de 3,2 milliards de dollars pour l’achat de 105 millions de doses des vaccins mis à jour de Pfizer qui ciblent l’omicron.

HHS s’attend à recevoir les premières livraisons de Pfizer et Moderna au début de l’automne. Les nouveaux vaccins qui ciblent l’omicron doivent encore être autorisés par la Food and Drug Administration et autorisés par les Centers for Disease Control and Prevention.

Le mois dernier, la FDA a demandé à Pfizer et Moderna de développer des vaccins avec une nouvelle formule qui cible les sous-variantes omicron BA.4 et BA.5 en plus de la souche originale de Covid qui est apparue pour la première fois à Wuhan, en Chine, en 2019.

Omicron BA.4 et BA.5, les variantes de Covid les plus contagieuses à ce jour, ont provoqué une vague d’infection estivale qui a entraîné une augmentation des hospitalisations. Les responsables de la santé publique et les scientifiques craignent que les États-Unis ne soient confrontés à une vague d’infection encore plus importante à l’automne, alors que l’immunité contre les vaccins originaux diminue et que les gens se dirigent vers l’intérieur, où le virus se propage plus facilement, pour échapper au froid.

Omicron BA.5 représente près de 82 % des nouvelles infections aux États-Unis, tandis que BA.4 est à l’origine d’environ 13 % des nouveaux cas. Les États-Unis signalent au moins 126 000 nouvelles infections par jour en moyenne mercredi, selon les données du CDC. Mais le nombre réel de nouvelles infections est probablement beaucoup plus élevé car de nombreuses personnes utilisent des tests Covid à domicile, qui ne sont pas repris par les données officielles.

Plus de 6 300 personnes sont hospitalisées avec Covid par jour en moyenne à partir de mardi, selon les données du CDC. Plus de 360 ​​personnes meurent encore du virus par jour en moyenne mercredi, selon les données.

Les clichés actuels de Moderna et Pfizer sont basés uniquement sur la souche originale de Covid qui a émergé de Chine il y a plus de deux ans. Le virus a considérablement muté depuis lors et, par conséquent, les vaccins ne sont plus efficaces pour bloquer les infections. Le président Joe Biden a récemment attrapé Covid, probablement BA.5, bien qu’il ait été entièrement vacciné et deux fois boosté. Mais les vaccins actuels sont toujours efficaces pour prévenir les maladies graves et la mort. Le président s’est rétabli en quelques jours après avoir également pris Paxlovid, le traitement antiviral oral de Pfizer.

De nombreux responsables de la santé publique et scientifiques pensent que la mise à jour des vaccins pour cibler omicron BA.4 et BA.5 offrira une protection plus durable contre l’infection cet automne. Mais le virus évolue rapidement et on ne sait pas quelle variante sera dominante à ce moment-là.

Le Congrès n’a pas réussi à adopter un financement supplémentaire pour lutter contre Covid. En conséquence, la Maison Blanche a transféré 10 milliards de dollars d’autres parties de la réponse à la pandémie pour sécuriser les nouveaux vaccins pour l’automne. Cela signifie que les tests Covid, par exemple, pourraient être faibles à l’approche d’une vague de chute attendue.

Les 171 millions de doses de vaccins sécurisées par les États-Unis ne suffisent pas non plus à couvrir tout le monde dans le pays. Les responsables de la santé de l’administration Biden ont averti que les États-Unis pourraient devoir rationner les vaccins aux personnes les plus à risque de maladie grave à l’automne.

Les États-Unis ont la possibilité d’acheter 600 millions de doses supplémentaires au total auprès de Pfizer et Moderna, mais cela nécessitera un financement supplémentaire du Congrès, selon le HHS.