Les États-Unis n’ont pas réussi à arrêter les drones mystérieux au-dessus de sites militaires sensibles pendant des semaines – WSJ — RT World News

Les responsables américains ne savaient pas comment réagir aux essaims de drones non identifiés au-dessus du continent américain.

Une flotte non identifiée de drones a pénétré dans un espace aérien réglementé et a potentiellement espionné une base aérienne militaire américaine en Virginie pendant 17 jours en décembre dernier, le Pentagone étant impuissant à les arrêter, a révélé le Wall Street Journal.

À la fin de l’année dernière, des essaims de drones ont été détectés survolant la base aérienne de Langley, sur le littoral de Virginie – l’une des bases américaines sélectionnées hébergeant des chasseurs furtifs F-22 Raptor – WSJ signalé samedi, citant des dizaines de responsables américains, des rapports de police et des documents judiciaires.

L’ancien général de l’US Air Force, Mark Kelly, informé des incursions en décembre, a estimé que le principal véhicule aérien sans pilote (UAV) était « environ 20 pieds de long, volant à plus de 100 milles à l’heure, à une altitude d’environ 3 000 à 4 000 pieds », avec d’autres drones qui suivent. Les drones volaient selon un schéma composé d’une ou deux unités à voilure fixe accompagnées de quadricoptères plus petits, à peu près de la taille de drones commerciaux de 20 livres, opérant souvent à une altitude inférieure, selon le rapport.















Les dizaines de drones se sont déplacés vers le sud, traversant la baie de Chesapeake, en direction de Norfolk et de la base abritant l’unité d’opérations spéciales SEAL Team Six de l’US Navy, ainsi que de la base navale de Norfolk, un grand port naval, a noté Kelly.

Lorsque la nouvelle est parvenue à la Maison Blanche, les responsables auraient tenté de réfléchir à une réponse.

Les radars militaires – réglés pour détecter les avions militaires plus gros et ignorer tout ce qui ressemble à un oiseau – ne parvenaient souvent pas à détecter les drones et nécessitaient un recalibrage. Les quadricoptères incriminés étaient également contrôlés sur une fréquence radio inaccessible aux drones du commerce. La police a tenté de poursuivre les drones, de suivre leurs mouvements, mais n’a finalement pas réussi à identifier leurs propriétaires.

Les autorités étaient sceptiques quant à la possibilité d’abattre les drones. La loi fédérale interdit à l’armée d’abattre des drones à proximité de bases militaires à moins qu’ils ne constituent une menace immédiate – ce qui n’inclut pas l’espionnage aérien, a écrit le WSJ. Brouiller les drones était considéré comme risqué pour les systèmes d’urgence locaux 911 et les réseaux Wi-Fi. Utiliser des armes à énergie dirigée pour les abattre était considéré comme trop risqué pour les avions commerciaux.















Le 23 décembre, les vols ont cessé, les auteurs restant un mystère, selon le rapport. Les autorités n’ont pas réussi à déterminer qui était responsable de ces vols, mais auraient été convaincues que cette incursion sans précédent était trop complexe pour avoir été orchestrée par des amateurs.

Ce cas n’est pas le seul cas où des drones non identifiés ont été repérés au-dessus d’infrastructures critiques américaines. Deux mois auparavant, cinq drones auraient été détectés au-dessus du site de sécurité nationale du Nevada, une installation d’essais nucléaires américaine à l’extérieur de Las Vegas. Les autorités n’ont pas encore identifié les responsables de cette incursion.