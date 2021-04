David Wallace-Wells, auteur de « The Uninhabitable Earth », s’est demandé si les États-Unis avaient la capacité de respecter l’engagement climatique du président Joe Biden de réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays de 50% à 52% d’ici 2030.

« La question pour moi est de savoir si nous pouvons même atteindre ces objectifs car ils sont incroyablement ambitieux étant donné où nous en sommes aujourd’hui, et je ne pense pas que nous ayons encore les outils politiques ou les investissements nécessaires pour y arriver », a déclaré Wallace-Wells.

Biden a convoqué un sommet mondial pour exhorter la coopération internationale sur le changement climatique. Le sommet a représenté une chance pour les États-Unis de rejoindre les efforts mondiaux sur le climat après le retrait de l’ancien président Donald Trump de l’accord de Paris, l’arrêt de tous les efforts fédéraux pour réduire les émissions nationales et annulé plus de 100 réglementations environnementales en faveur de la production de combustibles fossiles.

Wallace-Wells a déclaré à CNBC « The News with Shepard Smith » que les États-Unis font ce que le monde doit faire dans son ensemble, mais idéalement, les États-Unis agiraient encore plus vite pour lutter contre le changement climatique.

«Étant donné que les États-Unis sont parmi les pays les plus riches et parmi les plus avancés sur le plan technologique, parmi les plus aptes à effectuer une transition rapide, et parce que nous avons profité au maximum de tous les pays du monde de la combustion de combustibles fossiles dans le passé, nous devrait vraiment mener ce rythme plutôt que de simplement l’atteindre », a déclaré le rédacteur en chef adjoint du« New York Magazine ».

Le nouvel objectif de Biden fait plus que doubler l’engagement antérieur de l’administration Obama dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat de 2015. Les pays signataires de l’accord de Paris devraient dévoiler leurs objectifs d’émissions actualisés pour la prochaine décennie lors de la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse, en novembre.