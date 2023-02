Les États-Unis n’ont pas détecté les précédentes incursions de ballons chinois, selon un général

Le ministère de la Défense a reconnu que l’engin abattu samedi au large de la côte de la Caroline du Sud après un voyage de plusieurs jours à travers le continent américain a marqué au moins la cinquième fois ces dernières années que Pékin a violé l’espace aérien du pays en utilisant une telle technologie. Les responsables ont informé les législateurs au cours du week-end que, remontant à la présidence de Donald Trump, il y avait eu des infractions similaires près du Texas, de la Floride, d’Hawaï et de Guam.

“En tant que commandant du NORAD, il est de ma responsabilité de détecter les menaces contre l’Amérique du Nord”, a déclaré le général Glen D. VanHerck, qui supervise le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, aux journalistes lors d’un point de presse. « Je vais vous dire que nous n’avons pas détecté ces menaces. Et c’est une lacune dans la connaissance du domaine que nous devons combler. »

VanHerck a refusé de donner plus de détails, affirmant seulement que c’était la communauté du renseignement américain qui “nous avait mis au courant de ces ballons” après coup.

La révélation par le Pentagone au cours du week-end que de précédentes incursions chinoises se sont produites pendant le temps de Trump à la Maison Blanche a été surprise par l’ancien président et un certain nombre de hauts fonctionnaires qui occupaient des postes de sécurité nationale importants dans son administration. La reconnaissance de VanHerck semble offrir une explication plausible de la façon dont cela a pu se produire.

L’administration Biden a “contacté des responsables clés de l’administration précédente et leur a proposé des informations sur les analyses médico-légales que nous avons effectuées” sur les vols en ballon chinois qui ont eu lieu lorsque Trump était au pouvoir, John Kirby, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale a déclaré plus tôt lundi. .

Les responsables de l’administration Biden ont déclaré qu’au moins trois vols de ce type avaient eu lieu pendant le mandat de Trump, un autre ayant eu lieu plus tôt pendant le mandat du président Biden, en février 2022.

“Je ne peux pas parler de la sensibilisation qu’il y avait dans l’administration précédente”, a déclaré Kirby. “Je peux vous dire que nous avons découvert ces vols après notre entrée en fonction.” Les vols précédents ont été “brefs” et “rien à voir avec ce que nous avons vu la semaine dernière”, a-t-il déclaré.

L’engin abattu samedi mesurait environ 200 pieds de haut et transportait des équipements mesurant à peu près la taille d’un avion de ligne régional, a déclaré VanHerck, estimant son poids à environ 2 000 livres. Il y a des matières dangereuses, comme du verre de panneaux solaires et des batteries, parmi les débris qu’il a notés.

Le personnel à bord des navires de la Marine et de la Garde côtière passe au crible un champ de débris mesurant environ 1 500 mètres carrés, a déclaré le général. La mer agitée a ralenti l’effort de sauvetage dimanche, qui se déroule dans environ 50 pieds d’eau.

Lundi, a déclaré VanHerck, les équipes de la Marine travaillaient à partir de bateaux pneumatiques dans le cadre de la recherche et sont susceptibles de déployer des véhicules sous-marins sans pilote, ou UUV, a-t-il déclaré.

La recherche est menée par le personnel à bord de l’USS Carter Hall, un navire amphibie basé dans la région de Norfolk, en Virginie. Les données d’expédition lundi ont montré qu’il naviguait en rangées soignées, indiquant une recherche de ligne apparente, à plus de 10 miles au large de Myrtle Beach, SC Le Carter Hall est rejoint par d’autres navires, y compris l’USNS Pathfinder, un navire océanographique qui cartographiera le fond de l’Atlantique où la majorité des débris ont éclaboussé et coulé, a déclaré VanHerck. Des avions de la Garde côtière volant d’Elizabeth City, en Caroline du Nord, et de Savannah, en Géorgie, sont également impliqués.