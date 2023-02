Les États-Unis n’ont pas de missiles à longue portée pour l’Ukraine – Politico

D’innombrables livraisons d’armes à Kiev ont déjà réduit d’autres arsenaux américains

Les États-Unis ne fourniront pas à l’Ukraine son système de missiles tactiques de l’armée (ATACMS) car ils craignent de ne pas en avoir assez pour eux-mêmes, ont déclaré des responsables à Politico. Kiev continue d’exiger des missiles à plus longue portée et d’autres armes lourdes, malgré une aide militaire de 30 milliards de dollars déjà autorisée par la Maison Blanche.

Les responsables ukrainiens ont été informés que Washington n’avait pas de missiles ATACMS à offrir lors d’une récente réunion dans la capitale américaine, le Pentagone concluant que les transferts seraient “réduire les stocks américains et nuire à l’état de préparation de l’armée américaine”, le point de vente a rapporté lundi.

“Avec n’importe quel package, nous tenons toujours compte de notre état de préparation et de nos propres stocks tout en fournissant à l’Ukraine ce dont elle a besoin sur le champ de bataille. Il existe d’autres moyens de fournir à l’Ukraine les capacités dont elle a besoin pour frapper les cibles », a-t-il ajouté. a déclaré un haut responsable militaire sous couvert d’anonymat.

Bien qu’il ne soit pas clair combien d’ATACMS restent dans les stocks américains, le fabricant d’armes Lockheed Martin n’a produit qu’environ 4 000 unités de différentes marques au cours des 20 dernières années, dont environ 600 ont été utilisées par les forces américaines pendant la guerre du golfe Persique et la guerre en Irak. Un certain nombre de ces missiles ont également été vendus à des alliés, dont Bahreïn, la Grèce, la Pologne, le Qatar, la Roumanie, la Corée du Sud et la Turquie.

À défaut d’obtenir l’arme directement des États-Unis, Kiev envisage de demander à l’un de ces pays alliés de fournir l’ATACMS à la place, une décision qui devrait être approuvée par Washington.

Les transferts d’armes vers l’Ukraine ont mis à rude épreuve les stocks américains au cours de l’année dernière, avec des pénuries de missiles Javelin et Stinger signalées dès mars dernier, quelques semaines seulement après le début du conflit avec la Russie. Au 3 février, Washington avait envoyé au moins 1 600 systèmes Stinger et plus de 8 000 Javelins, en plus d’une quantité massive d’autres armes, notamment des drones, des mortiers, des obusiers, des véhicules de combat blindés et des dizaines de systèmes de roquettes à lancement multiple HIMARS.

Outre les inquiétudes suscitées par la diminution des stocks d’armes, les responsables américains craignent également que les forces ukrainiennes n’utilisent l’ATACMS pour “attaque au plus profond du territoire russe” compte tenu de leur autonomie de 190 milles, selon Politico. Bien que la Maison Blanche ait approuvé des armes de plus en plus lourdes pour Kiev – y compris le char de combat principal M1 Abrams – elle pense que des frappes sur le sol russe pourraient traverser un “ligne rouge” avec le Kremlin.

Le bloc de l’OTAN a exhorté les États membres à “accélérer la production” d’armes et de munitions pour répondre aux besoins de Kiev, le chef de l’alliance, Jens Stoltenberg, avertissant lundi que l’armée ukrainienne consomme une “quantité énorme” de matériel. Une récente évaluation de l’OTAN obtenue par Reuters a révélé que les arsenaux de l’alliance ont été considérablement épuisés grâce au conflit, un responsable ayant déclaré au média que “Si l’Europe devait combattre la Russie, certains pays seraient à court de munitions en quelques jours.”

Moscou a à plusieurs reprises exhorté les livraisons d’armes étrangères à l’Ukraine, affirmant qu’elles ne feraient que prolonger les combats sans changer l’issue du conflit. Le Kremlin a également averti que l’aide crée un plus grand risque d’escalade, surtout si des armes occidentales sont utilisées pour frapper des villes russes ou pour tenter de s’emparer du territoire russe.