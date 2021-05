Les États-Unis n’ont «  pas d’allié plus proche  » que la Grande-Bretagne, mais doivent protéger l’accord du Vendredi saint, selon Blinken

Les États-Unis n’ont «pas d’allié plus proche, pas de partenaire plus proche» que la Grande-Bretagne – mais l’accord du Vendredi saint en Irlande du Nord doit être protégé après le Brexit, a déclaré lundi le haut diplomate du président Joe Biden lors d’une visite à Londres.

« Nous sommes connectés. C’est souvent dit, mais il est toujours important de le réaffirmer », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken lors d’une conférence de presse à Downing Street.

«Nous sommes liés par des liens d’amitié, de famille, d’histoire, de valeurs partagées et de sacrifice partagé.»

Mais entre les discussions chaleureuses sur la relation spéciale, il y avait un avertissement selon lequel l’accord de paix de 1998 couvrant les termes de la frontière entre le Royaume-Uni et l’Irlande doit être respecté malgré les problèmes rencontrés depuis le Brexit.

«Les États-Unis restent un partisan indéfectible d’une Irlande du Nord sûre et prospère, dans laquelle toutes les communautés ont une voix et peuvent profiter des gains de la paix durement acquise», a déclaré Blinken.

«Comme plusieurs présidents américains avant lui, le président Biden a été sans équivoque dans son soutien à l’accord du Vendredi saint, qui était une réalisation historique et que nous devons protéger.»

Raab a déclaré que Londres et Washington se tenaient «côte à côte» sur les questions de sécurité, comme en Iran et en Afghanistan.

Interrogé sur les alliances traditionnelles, il a déclaré: «Je vois la demande et le besoin croissants de clusters agiles de pays partageant les mêmes valeurs et qui veulent protéger le système multilatéral et je pense que vous pouvez le voir chez les invités que nous avons amenés. au G7 – Corée du Sud, Inde, Australie et Afrique du Sud.

« Donc, dans ce sens organique, je pense que nous pouvons voir un changement vers ce modèle de grappes de pays aux vues similaires suffisamment agiles pour travailler ensemble. »