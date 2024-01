Les États-Unis n’ont pas connu de chiffres de syphilis aussi élevés depuis 1950. D’autres taux de MST sont en baisse ou stables

NEW YORK — L’épidémie de syphilis aux États-Unis ne faiblit pas, le taux de cas infectieux ayant augmenté de 9 % en 2022, selon un nouveau rapport du gouvernement fédéral sur les maladies sexuellement transmissibles chez les adultes.

Mais il y a une bonne nouvelle inattendue : le taux de nouveaux cas de gonorrhée a diminué pour la première fois depuis une décennie.

On ne sait pas pourquoi les cas infectieux de syphilis a augmenté de 9% tandis que la gonorrhée a chuté de 9%, ont déclaré des responsables des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, ajoutant qu’il est trop tôt pour savoir si une nouvelle tendance à la baisse se dessine pour cette dernière.

Ils se concentrent principalement sur la syphilis, qui est moins courante que la gonorrhée ou la chlamydia mais considérée comme plus dangereuse. Et même si elle continue d’avoir un impact disproportionné sur les hommes gays et bisexuels, elle s’étend chez les hommes et les femmes hétérosexuels, et affectant de plus en plus les nouveau-nésont déclaré des responsables du CDC.

Le nombre total de cas a dépassé 207 000 en 2022, soit une augmentation de 17 % et le nombre le plus élevé aux États-Unis depuis 1950, selon les données publiées mardi. Ce décompte inclut non seulement les stades les plus contagieux de la maladie, mais également les cas latents et les cas dans lesquels des femmes enceintes ont transmis la syphilis à leurs bébés.

La syphilis est une maladie bactérienne qui peut se manifester par des plaies génitales indolores, mais qui peut finalement conduire à la paralysie, à la perte auditive, à la démence et même à la mort si elle n’est pas traitée.

Les nouvelles infections à la syphilis ont chuté aux États-Unis à partir des années 1940, lorsque les antibiotiques sont devenus largement disponibles, pour atteindre leur niveau le plus bas en 1998.

Environ 59 000 des cas recensés en 2022 concernaient les formes les plus contagieuses de syphilis. Parmi eux, environ un quart étaient des femmes et près d’un quart étaient des hommes hétérosexuels.

«Je pense que le virus se propage sans le savoir dans la population hétérosexuelle cisgenre parce que nous ne le testons pas vraiment. Nous ne le recherchons vraiment pas » dans cette population, a déclaré le Dr Philip Chan, qui enseigne à l’Université Brown et est médecin-chef d’Open Door Health, un centre de santé pour les patients gays, lesbiennes et transgenres à Providence, Rhode Island.

Le rapport montre également que les taux des types de syphilis les plus contagieux ont augmenté non seulement à travers le pays, mais également dans différents groupes raciaux et ethniques, les Indiens d’Amérique et les autochtones de l’Alaska ayant le taux le plus élevé. Le Dakota du Sud a dépassé tout autre État pour le taux de syphilis infectieuse le plus élevé, avec 84 cas pour 100 000 habitants, soit plus de deux fois plus que l’État ayant le deuxième taux le plus élevé, le Nouveau-Mexique.

L’augmentation dans le Dakota du Sud est due à une épidémie dans la communauté amérindienne, a déclaré le Dr Meghan O’Connell, responsable de la santé publique au Great Plains Tribal Leaders’ Health Board basé à Rapid City, dans le Dakota du Sud. Presque tous les cas concernaient des personnes hétérosexuelles, et O’Connell a déclaré que le dépistage et le traitement des MST étaient déjà limités dans les communautés tribales isolées et n’ont fait qu’empirer pendant la pandémie.

L’année dernière, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a convoqué un groupe de travail sur la syphilis axé sur l’arrêt de la propagation des MST, en mettant l’accent sur les endroits où les taux de syphilis sont les plus élevés : le Dakota du Sud, 12 autres États et le district de Columbia.

Le rapport examine également les MST les plus courantes que sont la chlamydia et la gonorrhée.

Les cas de chlamydia sont restés relativement stables de 2021 à 2022, se maintenant à un taux d’environ 495 pour 100 000, bien que des baisses aient été observées chez les hommes et surtout les femmes au début de la vingtaine. Pour la gonorrhée, la baisse la plus prononcée a également été observée chez les femmes au début de la vingtaine.

Les experts disent qu’ils ne savent pas exactement pourquoi les taux de gonorrhée ont diminué. Cela s’est produit dans environ 40 États, donc quelle que soit l’explication de la diminution, elle semble s’être produite dans la majeure partie du pays. Les tests de dépistage des MST ont été interrompus pendant la pandémie de COVID-19, et les responsables estiment que c’est la raison pour laquelle le taux de chlamydia a chuté en 2020.

Il est possible que les tests et les diagnostics soient encore en difficulté en 2022, a déclaré le Dr Jonathan Mermin, directeur du Centre national du CDC pour la prévention du VIH, de l’hépatite virale, des MST et de la tuberculose.

« Nous sommes encouragés par l’ampleur du déclin », a déclaré Mermin, même si le taux de gonorrhée est encore plus élevé aujourd’hui qu’il ne l’était avant la pandémie. “Nous devons examiner ce qui s’est passé et si cela va continuer à se produire.”

