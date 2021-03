L’un des plus éminents conseillers à la sécurité nationale des États-Unis a déclaré mardi aux législateurs que Washington n’avait pas besoin de changer sa politique d ‘ »ambiguïté stratégique » envers Taïwan en une garantie de défense plus explicite, tout en appelant également à une plus grande présence militaire dans la région pour contrer les opérations de Pékin là-bas plus agressivement.

HR McMaster, le général trois étoiles à la retraite de l’armée qui a été conseiller à la sécurité nationale de l’ancien président Donald Trump, a témoigné lors d’une audience du Comité des services armés du Sénat qu’il n’était pas d’accord avec une évaluation de Richard Haass, le président du Council on Foreign Relations, et certains autres analystes des politiques qu’un changement de « clarté stratégique » en ce qui concerne l’île autonome était nécessaire.

« L’ambiguïté stratégique est adéquate, surtout après que nous ayons rendu publiques les six assurances à Taiwan, et je pense que si nous agissons de la manière dont l’administration Trump a agi, et la nouvelle administration Biden a agi, pour assurer Taiwan et envoyer un message assez clair à la Chine », a déclaré McMaster, faisant référence aux engagements pris par Washington envers Taipei de ne pas tenir compte de Pékin en ce qui concerne les ventes d’armes américaines à l’île.

Pékin considère Taiwan comme une province capricieuse qui doit être finalement réunifiée au giron continental, par la force si nécessaire.

« Le message à la Chine devrait être: » Hé, vous pouvez supposer que les États-Unis ne répondront pas – mais c’était également l’hypothèse faite en juin 1950, lorsque la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud « , a déclaré McMaster.

«Je sais que cela vous rappellerait à tous qu’il s’agit d’un article premier [constitutional] », a-t-il ajouté.« Si cette crise survient, je suis sûr que vous et vos collègues refléteriez tous la volonté du peuple américain et ce que nous faisons pour y remédier.

Thomas Wright, chercheur principal à la Brookings Institution – le seul autre témoin appelé au panel de mardi – a convenu que le statu quo devrait servir de moyen de dissuasion suffisant contre une invasion de Taiwan par l’Armée populaire de libération de la Chine continentale, que le sénateur Tom Cotton, républicain de l’Arkansas, a déclaré qu’il était « de plus en plus orienté vers » une telle initiative.

« Je ne reviendrai pas sur le concept d’ambiguïté stratégique, mais je pense que grâce à des actions, nous pouvons … dissuader cette action et démontrer l’engagement des États-Unis à une relation plus forte et plus étroite avec Taiwan », a déclaré Wright.

Cependant, les positions des deux témoins sur la politique de Taiwan s’accompagnaient d’appels urgents à une coordination plus étroite avec les alliés de la région et à une augmentation significative des dépenses en navires et en équipement pour compenser la capacité technologique nouvellement développée de la Chine à interférer avec les capacités militaires américaines.

McMaster a qualifié les mois entre les Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022 et le congrès du Parti communiste chinois prévu pour plus tard cette année de période de « plus grand danger », et a déclaré « une course en cours actuellement, pour aider Taiwan à renforcer ses défenses pour se faire indigeste », était cruciale.

McMaster a déclaré qu’il soutenait un objectif de l’administration Trump, décrit dans un document de stratégie publié en décembre, consistant à étendre la marine américaine à 446 navires habités d’ici 2045, contre un objectif de 355 que la marine avait annoncé en 2016.

La marine et le Pentagone travaillent sur un plan de structure de flotte depuis 2019, qui devrait développer « une architecture de flotte plus distribuée avec une plus petite proportion de plus gros navires, une plus grande proportion de petits navires et un nouveau troisième niveau de grands véhicules sans pilote », selon un rapport publié le mois dernier par le US Congressional Research Service.

McMaster a soutenu l’appel pour une flotte plus grande et plus distribuée car, a-t-il déclaré, la Chine et la Russie ont développé au cours des 20 dernières années des technologies telles que l’analyse de données volumineuses, le GPS et des capacités de frappe de précision qui menacent plus que jamais les opérations navales américaines.

« Depuis la Première Guerre mondiale, les forces conjointes américaines de plus en plus petites ont eu des impacts de plus en plus importants sur des zones plus larges en raison de nos avantages technologiques », a-t-il déclaré.

« Tout cela était maintenant remis en question, car la Russie, la Chine et d’autres nous ont étudiés, en particulier après la guerre du Golfe, et ils ont développé des capacités pour supprimer ces avantages différentiels », a ajouté McMaster.

L’administration Biden doit soumettre sa proposition de budget sur 30 ans pour la construction navale plus tard cette année, qui nécessitera l’approbation du Congrès, et n’a pas encore indiqué si elle soutiendra l’objectif de l’administration Trump.

