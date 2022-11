Les États-Unis nomment un procureur pour crimes de guerre pour enquêter sur Trump

L’ancien président a qualifié le nouveau conseil spécial de “politique” et d’inacceptable

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a nommé vendredi John L. “Jack” Smith conseiller spécial pour superviser l’enquête en cours du ministère de la Justice sur l’ancien président Donald Trump. Smith examinera l’émeute du Capitole du 6 janvier, la présence présumée de documents classifiés à la résidence de Trump à Mar-a-Lago et tout ce qui pourrait y être lié. Son poste le plus récent était celui de procureur pour les crimes de guerre à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye.

Annonçant la nomination de Smith, Garland l’appela un « ancien procureur de carrière » et dit qu’il sera autorisé à poursuivre “tous les crimes fédéraux qui pourraient découler de ces enquêtes.” Cette décision intervient trois jours seulement après que Trump a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024.

“J’annonce et ensuite ils nomment un procureur spécial”, Trump a déclaré à Fox News Digital, réagissant à la nomination de Garland. “Je ne vais pas participer à ça.”

« Cela fait six ans que je traverse ça, et je ne vais plus le traverser », a déclaré l’ancien président américain, l’appelant le « La pire politisation de la justice dans notre pays.

«J’ai été innocenté pendant six ans sur tout – des fausses destitutions aux [Robert] Mueller qui n’a trouvé aucune collusion, et maintenant je dois en faire plus ? » il ajouta. “Ce n’est pas acceptable. C’est tellement injuste. C’est tellement politique. »

Mueller a été chargé d’enquêter sur les affirmations des démocrates sur Trump “Collusion russe” en 2017, après que le directeur du FBI James Comey – que Trump a licencié – a divulgué ses notes de service insinuant que le président faisait obstruction à l’enquête. Comey a ensuite ouvertement fait campagne pour les démocrates, tout comme la plupart des procureurs de Mueller.

Lors de l’annonce de Trump mardi, il a dénoncé la « militarisation » du FBI et du DOJ et a appelé à “une refonte de haut en bas pour nettoyer la pourriture et la corruption purulentes” à Washington. Garland a spécifiquement évoqué la candidature de Trump à la présidence pour affirmer que c’est “dans l’intérêt public” nommer un autre conseiller spécial.

Avant de devenir procureur en chef à la CPI, Smith a dirigé le Bureau de l’intégrité publique du DOJ. Parmi les personnes qu’il a poursuivies pour corruption se trouvait le gouverneur de Virginie, Bob McDonnell, un républicain. La Cour suprême des États-Unis a annulé cette condamnation en 2016.

Le FBI a fait une descente dans la résidence de Trump en Floride au début du mois d’août, affirmant qu’il y avait emporté à tort des documents classifiés du gouvernement. Les démocrates ont également accusé l’ancien président de “inciter” l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, beaucoup d’entre eux la décrivant comme une “insurrection” afin d’invoquer un amendement constitutionnel vieux de 150 ans qui l’exclurait à nouveau de ses fonctions.