Les États-Unis nomment un envoyé spécial en Haïti après l’assassinat du président Jovenel Moise

L’administration Biden a annoncé jeudi la nomination d’un envoyé spécial pour aider à coordonner l’aide américaine et promouvoir la paix en Haïti après l’assassinat du président haïtien Jovenel Moise au début du mois.

Daniel Foote, membre de carrière du Senior Foreign Service, a été nommé à ce poste par le Département d’État.

« Le Département félicite l’Envoyé spécial Foote alors qu’il assume ses nouvelles fonctions et le remercie pour son service continu envers son pays », a déclaré le département d’État dans un communiqué.

Foote s’engagera avec des partenaires haïtiens et internationaux pour promouvoir la stabilité et la paix dans la nation des Caraïbes, et soutiendra les efforts visant à organiser des élections présidentielles et législatives libres et équitables, a déclaré le département d’État dans un communiqué. Il travaillera également avec des partenaires pour coordonner l’aide humanitaire, de sécurité et d’enquête en Haïti.

Foote travaillera aux côtés de l’ambassadeur américain en Haïti Michele Sison pour coordonner les efforts diplomatiques américains, et le couple travaillera en étroite collaboration avec le Conseil de sécurité nationale pour soutenir Haïti après l’assassinat.

Le département d’État a souligné la vaste expérience diplomatique de Foote en tant qu’ancien chef de mission adjoint en Haïti et ancien ambassadeur américain en Zambie.

Cependant, Foote était rappelé comme ambassadeur des États-Unis en décembre 2019 après avoir critiqué l’emprisonnement d’un couple homosexuel en Zambie, un pays profondément conservateur où les actes homosexuels sont illégaux.

Le ministre zambien des Affaires intérieures a déclaré que Foote avait « franchi la ligne » et n’était plus tenable. Les États-Unis ont décidé de rappeler Foote, mais ont noté qu’ils étaient « consternés » par le gouvernement zambien et s’opposaient aux abus contre les personnes LGBTQ.

L’annonce intervient quelques semaines après que Moise a été abattu dans sa résidence de Port-au-Prince par un groupe d’hommes armés, un assassinat choquant qui a plongé Haïti dans un bouleversement politique plus profond.

Le gouvernement haïtien a appelé les États-Unis à l’aide après le meurtre, y compris une demande de déploiement de troupes américaines pour protéger les infrastructures critiques.

Le président Joe Biden a annoncé la semaine dernière que les États-Unis n’enverraient que des marines américains pour sécuriser l’ambassade américaine en Haïti et n’avaient pas l’intention d’envoyer une assistance militaire.

« L’idée d’envoyer des forces américaines en Haïti n’est pas à l’ordre du jour en ce moment », a déclaré Biden lors d’une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel jeudi.

Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont envoyé une délégation de responsables américains en Haïti pour évaluer la situation politique et sécuritaire dans le pays et encourager des élections libres et équitables.