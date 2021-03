Les États-Unis nomment 31 joueurs pour le camp de qualification olympique; pas d’Efrain Alvarez

Le manager de l’équipe nationale américaine des moins de 23 ans, Jason Kreis, a convoqué 31 joueurs dans un camp d’entraînement avant le championnat de qualification olympique de la CONCACAF.

Le camp aura lieu à Guadalajara, au Mexique, et la liste finale de 20 joueurs devrait être nommée le 15 mars. Il y a un an, Kreis et son équipe se sont rendus à Guadalajara, uniquement pour que le tournoi soit reporté en raison du COVID. -19 pandémie.

Le jeune Efrain Alvarez de LA Galaxy est notamment absent de la liste. Le joueur de 18 ans figurait à la fois sur les listes préliminaires des États-Unis et du Mexique. Né à Los Angeles de parents mexicains, Alvarez est éligible pour représenter les deux pays en vertu des statuts de la FIFA pour les binationaux. Dans le passé, il a joué pour les États-Unis au niveau des moins de 15 ans avant de passer aux équipes mexicaines des moins de 15 ans et des moins de 17 ans. Il devrait déposer un changement unique auprès de la FIFA afin de jouer pour les États-Unis depuis qu’il est apparu pour El Tri en compétition officielle au niveau U-17.

De plus, trois joueurs d’Atlanta sur la liste ne sont pas libérés par l’équipe pour le camp: les défenseurs George Bello et Miles Robinson, et l’attaquant Brooks Lennon, laissant leur disponibilité pour le tournoi improbable.

L’entraîneur américain Jason Kreis a déclaré lundi qu’Alvarez n’était pas prêt à faire le choix d’une équipe nationale. Kreis a qualifié cela de «décision très, très difficile et personnelle».

« Il a décidé qu’il n’était pas prêt à s’engager dans une équipe ou une autre, ce qui nous place dans une position très optimiste », a déclaré Kreis. « Nous aimerions qu’il fasse partie des programmes des équipes nationales masculines américaines. »

Kreis pensait avant le week-end dernier que les joueurs d’Atlanta seraient disponibles pour s’entraîner. Kreis a déclaré que l’équipe de la MLS voulait les garder en avance sur son match d’ouverture de la Ligue des champions de la CONCACAF contre Alajuelense du Costa Rica le 6 avril. Robinson aurait probablement été un défenseur central partant.

« Situation malheureuse pour nous. Situation malheureuse pour les joueurs, mais finalement en tant qu’ancien entraîneur de la MLS, je pense que nous respectons leur décision », a déclaré Kreis.

Trois joueurs qui jouent en dehors de la Major League Soccer – Sebastian Soto, Ulysses Llanez et Johnny Cardoso – ont fait la liste. Les clubs ne sont pas obligés de libérer leurs joueurs pour le tournoi de qualification olympique. La liste du camp d’entraînement comprend 15 joueurs qui ont été sélectionnés par l’USMNT senior et 16 qui ont joué à une Coupe du monde jeunesse.

Seuls 12 des joueurs étaient sur la liste de 20 joueurs américains pour les qualifications lors de la première date prévue en mars dernier, un tournoi reporté en raison de la pandémie. Les huit sur la liste d’alors qui ne sont pas maintenant inclus les défenseurs Reggie Cannon (Boavista du Portugal), Chris Gloster (PSV Eindhoven des Pays-Bas), Mark McKenzie (Genk de Belgique) et Erik Palmer-Brown (Autriche Vienne), et le milieu de terrain Brenden Aaronson ( FC Salzburg), qui sont avec des clubs européens. Le milieu de terrain du PSV Eindhoven Richie Ledezma a déchiré un LCA en décembre et le milieu de terrain de Dallas Paxton Pomykal se remet d’une opération à la hanche en septembre pour réparer son labrum.

« Nous avons gagné des joueurs qui ont une énorme expérience en MLS cette année », a déclaré Kreis. « Je pense que nous avons probablement un groupe plus expérimenté en ce qui concerne le nombre de ces joueurs qui ont disputé beaucoup de matches au cours de la dernière année à deux ans. Mais finalement, cela semble un peu différent d’un point de vue haut de gamme, peut-être. Donc, un groupe plus profond. «

L’attaquant de Portland Jeremy Ebobisse n’a pas été choisi après que Kreis ait conclu lors d’un camp d’entraînement en janvier qu’il était plus un joueur central, où il était en retard sur la carte de profondeur, et non un ailier. Les États-Unis n’ont pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de 2012 et 2016. L’équipe américaine senior n’a pas réussi à atteindre la Coupe du monde 2018.

« Ce que c’est pour moi, c’est juste de réparer certains torts », a déclaré Kreis. « Nous avons en quelque sorte la première occasion de faire un grand pas en avant dans la qualification pour un tournoi majeur. »

Les États-Unis ouvrent le tournoi contre le Costa Rica le 18 mars, suivi d’un match contre la République dominicaine trois jours plus tard. La finale de la phase de groupes verra les États-Unis affronter le Mexique le 24 mars. Les deux premiers du groupe se qualifieront pour les demi-finales. Les deux vainqueurs des demi-finales se qualifieront pour Tokyo.

Liste des camps d’entraînement U-23 USMNT par poste (club; ville d’origine):

GARDIENS DE BUT (4): Matt Freese (Philadelphia Union; Wayne, Pa.), Jonathan Klinsmann (LA Galaxy; Munich, Allemagne), JT Marcinkowski (San Jose Earthquakes, Alamo, Californie), David Ochoa (Real Salt Lake; Oxnard, Californie)

DÉFENSEURS (10): Julian Araujo (LA Galaxy; Lompoc, Californie), George Bello (Atlanta United FC; Douglasville, Géorgie), Marco Farfan (LAFC; Gresham, Ore.), Justen Glad (Real Salt Lake; Tucson, Arizona), Aaron Herrera (Real Salt Lake; Las Cruces, NM), Henry Kessler (New England Revolution; New York, NY), Mauricio Pineda (Chicago Fire FC; Bolingbrook, Illinois), Miles Robinson (Atlanta United FC; Arlington, Massachusetts) , Austin Trusty (Colorado Rapids; Media, Pennsylvanie), Sam Vines (Colorado Rapids; Colorado Springs, Colorado)

MILIEUX DE TERRAIN (8): Frankie Amaya (FC Cincinnati; Santa Ana, Californie), Cole Bassett (Colorado Rapids; Littleton, Colorado), Johnny Cardoso (Internacional / BRA; Denville, NJ), Hassani Dotson (Minnesota United FC; Federal Way, Washington) , Andres Perea (Orlando City SC; Medellin, Colombie), Tanner Tessmann (FC Dallas; Hoover, Ala.), Eryk Williamson (Portland Timbers; Alexandria, Va.), Jackson Yueill (San Jose Earthquakes; Bloomington, Minn.)

AVANT (9): Jesus Ferreira (FC Dallas; McKinney, Texas), Brooks Lennon (Atlanta United FC; Paradise Valley, Arizona), Jonathan Lewis (Colorado Rapids; Plantation, Floride), Ulysses Llanez (Heerenveen / NED; Lynwood, Californie), Benji Michel (Orlando City SC; Orlando, Floride), Djordje Mihailovic (CF Montréal / CAN; Jacksonville, Floride), Ricardo Pepi (FC Dallas; McKinney, Texas), Sebastian Saucedo (UNAM Pumas / MEX; Park City, Utah ), Sebastian Soto (Norwich City / ENG; San Diego, Californie)

L’Associated Press a contribué à ce rapport.