Les États-Unis n’offrent aucun nouvel argent au fonds climatique pour les pays en développement

Les pays en développement les moins responsables du changement climatique recherchent le soutien des nations plus riches et polluantes pour s’adapter aux conditions météorologiques extrêmes.

Les États-Unis n’ont offert aucun nouvel argent au plus grand fonds climatique du monde, invoquant l’incertitude dans ses processus budgétaires.

Le Fonds vert pour le climat canalise des subventions et des prêts pour des projets d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, principalement dans les pays en développement.

Les États-Unis ont promis environ 3 milliards de dollars pour la première mobilisation de ressources du fonds en 2014.

Les États-Unis n’ont offert aucun nouvel argent au plus grand fonds climatique du monde jeudi, éclipsant leurs promesses de soutien financier aux pays les plus vulnérables au réchauffement climatique et exaspérant les militants.

Le Fonds vert pour le climat (FVC), considéré comme un élément clé de l’accord historique de Paris de 2015, canalise des subventions et des prêts pour des projets d’adaptation et d’atténuation, principalement en Afrique, dans la région Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Cela participe à la promesse des pays riches de fournir chaque année 100 milliards de dollars de financement climatique aux pays les plus pauvres, ce qui a déjà dépassé l’échéance initiale de 2020.

Le financement est l’un des sujets les plus controversés de la diplomatie climatique internationale alors que le monde s’efforce de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

Les pays en développement les moins responsables du changement climatique recherchent le soutien des pays pollueurs les plus riches pour s’adapter aux conséquences de plus en plus féroces et coûteuses des conditions météorologiques extrêmes et pour leur transition vers une énergie plus propre.

Cette question jouera un rôle majeur dans les négociations cruciales de l’ONU, la COP28, qui débutera à Dubaï le 30 novembre.

Plus de 9,3 milliards de dollars ont été promis lors de la conférence des donateurs à Bonn, et le total devrait augmenter à mesure que les pays se préparent à faire prochainement des annonces, selon le gouvernement allemand.

Mais les Etats-Unis ont refusé d’annoncer une nouvelle contribution, invoquant « l’incertitude dans nos processus budgétaires ».

La Chambre des représentants américaine est dans l’incertitude après que les républicains d’extrême droite ont aidé à évincer mardi son président Kevin McCarthy, quelques semaines avant une nouvelle date limite de financement qui pourrait paralyser le gouvernement fédéral.

Washington a souligné sa « confiance forte et inébranlable » dans le FVC, selon un communiqué lu au nom d’Alexia Latortue, secrétaire adjointe au Commerce international et au Développement.

Mais « pour rester à l’avant-garde et être à la hauteur en matière climatique, le GCF doit évoluer », ajoute le communiqué.

Les États-Unis ont promis environ 3 milliards de dollars pour la première mobilisation de ressources du fonds en 2014 sous l’ancien président Barack Obama, mais son successeur Donald Trump n’a rien donné cinq ans plus tard.

‘Inexcusable’

L’Australie, l’un des plus grands pollueurs au monde, a annoncé qu’elle rejoindrait le fonds après s’en être retirée sous l’ancien dirigeant conservateur Scott Morrison.

Israël a déclaré qu’il apporterait sa première contribution, tandis que des pays comme la Belgique, la Finlande et l’Irlande se sont engagés à mobiliser de l’argent frais.

Mais les militants ont été déçus par ce qu’ils considèrent comme un manque d’action de la part des pays qui ont réitéré les engagements précédemment annoncés ou qui n’ont fait aucun nouvel effort.

« À l’approche de la COP28, la conférence de reconstitution du FVC n’a pas répondu aux attentes », a déclaré Harjeet Singh, responsable de la stratégie politique mondiale au Climate Action Network International.

« Le silence des États-Unis, alors même qu’ils participent au conseil d’administration du GCF et façonnent leurs politiques sans respecter leurs obligations financières, est flagrant et inexcusable. »

Avant la conférence, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne avaient déjà pris des engagements qui totalisaient collectivement des milliards de dollars.

L’Autriche, le Canada, la République tchèque, le Danemark, l’Islande, le Luxembourg, Monaco, la Slovaquie, la Slovénie, la Corée du Sud et l’Espagne avaient également pris des engagements.

Le président de la conférence, Mahmoud Mohieldin, a rappelé aux délégués après la séance d’annonces de contributions que « les pays peuvent s’engager pendant le cycle de quatre ans, mais plus tôt sera le mieux, plus sera le mieux ».

50 milliards de dollars d’ici 2030

Le GCF souhaite investir davantage au cours d’une décennie qu’il considère comme cruciale pour l’action climatique.

Le déploiement de panneaux solaires au Pakistan et le renforcement de la résilience de l’agriculture philippine face aux conditions météorologiques imprévisibles font partie des projets qui ont été approuvés.

Le GCF a présenté une vision « 50by30 » pour gérer 50 milliards de dollars d’ici 2030, soit presque le triple de son capital actuel de 17 milliards de dollars.

Il vise à concentrer les efforts dans les pays en développement entre l’année prochaine et 2027.

Le GCF compte actuellement plus de 100 partenaires de mise en œuvre et divers instruments financiers. Une première tranche de fonds de reconstitution d’une valeur de 10 milliards de dollars a été promise pour la période 2020-2023.

Le Groupe d’experts indépendants de haut niveau de l’ONU sur le financement climatique a estimé l’année dernière que les pays en développement auraient besoin de plus de 2 000 milliards de dollars par an d’ici 2030 pour financer la résilience climatique et les priorités de développement.