C’est à Vladimir Zelensky de décider si et quand céder des terres à la Russie, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis.

Washington n’exclut pas la possibilité que l’Ukraine échange des terres contre la paix avec la Russie, a déclaré jeudi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby.

À la suite d’une réunion à la Maison Blanche entre le président américain Joe Biden et le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky, on a demandé à Kirby s’il convenait qu’il n’y avait aucun moyen de mettre fin au conflit sans que l’Ukraine ne cède son territoire à la Russie.

« Je veux dire, ça va dépendre de lui, » a-t-il répondu en faisant référence à Zelensky.

Kirby a déclaré que l’administration américaine se concentrait uniquement « pour s’assurer que l’Ukraine dispose de ce dont elle a besoin pour réussir sur ce champ de bataille », au lieu de s’impliquer dans « jeu » de proposer des scénarios alternatifs et de dire : « Eh bien, peut-être pourrions-nous convaincre Zelensky d’échanger ceci contre cela. »

« Si, quand et comment cette guerre se terminera, il faudra que ce soit d’une manière que (…) Zelensky et le peuple ukrainien puissent accepter. C’est lui qui décide des conditions. C’est lui qui décide des circonstances. Et s’il existe un espace commercial, il peut décider de ce qu’est cet espace commercial. dit-il.















Kirby a confirmé que Biden « J’aimerais beaucoup voir la guerre se terminer le plus tôt possible », mais a souligné que Kiev ne recevait pas d’instructions de la Maison Blanche sur la forme que devraient prendre les pourparlers de paix.

Le président américain a annoncé une aide militaire supplémentaire de 8 milliards de dollars à l’Ukraine lors de sa rencontre avec Zelensky dans le bureau ovale. Biden a également remercié le dirigeant ukrainien de lui avoir présenté son plan pour « victoire » sur la Russie.

Les détails n’ont pas été rendus publics, mais Kirby a déclaré que la proposition incluait « initiatives, étapes et objectifs » qui, selon Zelensky, pourrait mettre fin au conflit et dissuader Moscou à l’avenir.

En juin, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que Moscou était prêt à mettre un terme aux combats et à entamer des négociations avec l’Ukraine si Kiev renonçait officiellement à son désir d’adhérer à l’OTAN et se retirait des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et des régions de Kherson et Zaporozhye, qui ont rejoint l’OTAN. La Russie après les référendums de l’automne 2022.

EN SAVOIR PLUS:

Trump accepte de rencontrer Zelensky

Zelensky a rejeté l’offre, la qualifiant de « ultimatum. » Le Kremlin a déclaré que ces conditions n’étaient plus sur la table après que l’Ukraine a lancé une incursion dans la région russe de Koursk début août.