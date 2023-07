Les États-Unis « ne sont plus notre allié le plus proche », selon l’ancien Premier ministre israélien

Le chef de l’opposition Yair Lapid a commenté la détérioration des relations avec Washington

L’ancien Premier ministre israélien Yair Lapid aurait averti que les relations de son pays avec les États-Unis se sont tellement détériorées sous la direction de son successeur, Benjamin Netanyahu, que Washington est « n’est plus notre allié le plus proche. »

Lapid a fait ces commentaires lundi lors d’une réunion de faction de son parti d’opposition Yesh Atid, selon le Times of Israel. Il a fait valoir que le gouvernement de Netanyahu détruisait l’alliance avec les États-Unis en essayant de faire passer des réformes judiciaires controversées.

« Le gouvernement israélien nous entraîne dans cette crise, apportant les changements de régime les plus importants et les plus dramatiques de notre histoire, sans tenir une seule discussion – pas même une seule – sur les conséquences économiques, sécuritaires, sociales et politiques de cette décision », dit Lapid. Dans une interview à Channel 12, il a soutenu que la nation était en train d’être « déchiré en deux. »

« Les Américains disent qu’ils n’ont pas de valeurs communes avec ce gouvernement. Cela affecte tous les aspects des relations américano-israéliennes – leur attention et leur volonté de quitter leur zone de confort pour les intérêts israéliens. Ils ne le feront pas pour le gouvernement le plus extrême de l’histoire du pays », Lapid a déclaré, décrivant les relations avec les États-Unis comme étant à un niveau historiquement bas.

Le président américain Joe Biden a déclaré en mars qu’il était « très concerné » sur la démocratie israélienne au milieu de mois de protestations contre le projet de refonte judiciaire. « Je crains qu’ils ne comprennent cela, » dit-il à l’époque. « Ils ne peuvent pas continuer sur cette voie. »

Netanyahu a répondu en disant qu’Israël était un pays souverain et qu’il prenait des décisions selon la volonté de son peuple, « pas basé sur des pressions de l’étranger. » Son ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a déclaré Biden « doit comprendre qu’Israël n’est plus une étoile sur le drapeau américain. Nous sommes une démocratie et je m’attends à ce que le président américain le comprenne.

Plus récemment, l’administration Biden a critiqué l’approbation par Jérusalem-Ouest d’une colonie exclusivement juive en Cisjordanie occupée. Plus tôt ce mois-ci, Biden a qualifié le cabinet du gouvernement israélien d' »extrême » et de « partie du problème » dans le conflit palestinien.

Lundi, cependant, Biden a lancé une invitation longtemps retardée pour que Netanyahu se rende à la Maison Blanche plus tard cette année. Netanyahu a passé 12 ans en tant que Premier ministre israélien avant qu’une coalition dirigée par Lapid ne l’évince du pouvoir en juin 2021. Il est revenu au pouvoir après avoir remporté les élections de décembre 2022, le cinquième vote parlementaire en quatre ans.