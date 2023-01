Les États-Unis ne sont pas prêts à combattre la Chine – étude

Le Pentagone a manqué de missiles cruciaux la première semaine lors d’un affrontement simulé pour Taïwan

Les États-Unis n’ont pas suffisamment de stocks de munitions ou la capacité industrielle pour les reconstituer en vue d’une confrontation militaire majeure avec la Chine, a averti un groupe de réflexion américain, citant une série de jeux de guerre qu’il a menés.

Le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) a demandé le stockage de munitions et de matériaux pour les produire, et l’offre aux producteurs de meilleures conditions afin qu’ils soient incités à investir dans de nouvelles installations.

Le CSIS, une organisation à but non lucratif qui compte parmi ses donateurs les principaux sous-traitants de la défense, dont Lockheed Martin, Boeing et General Dynamics, a critiqué l’état de l’industrie de la défense américaine comme étant inadéquat pour “l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui.”

La base de production ne peut pas supporter un conflit prolongé et de haute intensité, indique le rapport publié lundi. Le pays manquait de certaines armes dans la simulation, notamment les missiles Javelin et Stinger, les obusiers de 155 mm et les radars de contre-artillerie, car ceux-ci avaient été envoyés en Ukraine.

Dans un éventuel conflit avec la Chine au sujet de Taïwan, qui, selon le SCRS, pourrait éclater avec peu de temps de préparation, ce scénario pourrait se reproduire.

“Dans près de deux douzaines d’itérations d’un jeu de guerre du SCRS qui examinait une guerre américano-chinoise dans le détroit de Taiwan, les États-Unis ont généralement dépensé plus de 5 000 missiles à longue portée en trois semaines de conflit : 4 000 JASSM, 450 LRASM, 400 harpons, et 400 missiles d’attaque terrestre Tomahawk (TLAM) », dit le rapport.

Le groupe de réflexion a prédit que les LRASM, Long Range Anti-Ship Missiles, seraient d’une importance particulière, étant donné que la marine chinoise imposerait probablement un blocus de l’île autonome.

Les États-Unis ont épuisé leur inventaire de ces armes au cours de la première semaine de chaque itération du conflit modélisé, a noté le SCRS, ajoutant que le temps de production de l’arme est de deux ans.

Le rapport a identifié un certain nombre de faiblesses sous-jacentes, notamment le statut du Pentagone en tant qu’acheteur unique d’armes et ses règles d’acquisition, qui accordent la priorité “efficacité et contrôle des coûts sur la vitesse et la capacité.”

Les producteurs ne bénéficient pas d’une demande prévisible de munitions, qui pourraient être fournies par des contrats pluriannuels, par exemple, explique le rapport. Donc investir sérieusement dans le capital et le personnel “n’est pas une bonne décision commerciale” pour eux.

Les réglementations américaines sur les exportations d’armes signifient que le passage par le pipeline prend des mois supplémentaires, voire des années. Certaines armes avancées proposées par la Chine et la Russie obtiennent un avantage concurrentiel à cause de cela, et en raison de leurs prix plus bas, selon le rapport.