Bien que le nombre d’homicides ait fortement diminué dans de nombreux pays au cours des premiers mois de l’arrêt du coronavirus, «tout changement significatif a été de courte durée et la dynamique pré-pandémique est rapidement revenue», a conclu un récent dossier de recherche de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

En analysant les données mensuelles sur la criminalité de 21 pays, les chercheurs ont constaté que la majorité avait connu une baisse significative du nombre de victimes d’homicide en mars et avril 2020. À l’été, cependant, le nombre de victimes était revenu à la normale. Cette tendance s’est avérée vraie dans certains pays européens, dont l’Italie et l’Espagne, où les homicides sont plus fréquemment liés à la violence domestique, et dans les pays d’Amérique latine, notamment la Colombie et le Guatemala, où les taux sont plus élevés et souvent liés au crime organisé.

La Nouvelle-Zélande, qui a été l’un des premiers pays à être en mesure de lever les restrictions intensives liées aux coronavirus, peut offrir un exemple illustratif.

Le nombre de victimes signalant un crime à la police est passé de 28 342 en janvier 2020 à 12 323 en avril 2020, lorsque des restrictions de fermeture étaient en place. «Nous n’avons jamais vu la criminalité chuter comme ça, jamais – même pas dans les guerres mondiales. C’était incroyable », a déclaré l’inspecteur Brent Register au New Zealand Herald, soulignant que la principale cause de cette baisse était une diminution des cambriolages, les gens passant au travail à domicile.

Peu de temps après la levée des restrictions, il y a eu une vague d’activité: en juin dernier, le journal a rapporté que «les homicides semblent avoir augmenté à travers la Nouvelle-Zélande depuis que les Kiwis sont sortis de l’isolement», au cours de ce qu’il a surnommé «mai meurtrier».

Mais à long terme, les chiffres se sont équilibrés. Dans l’ensemble, la criminalité en Nouvelle-Zélande a diminué de 6,5% en 2020, ce que Register a attribué au fait que le pays n’a toujours pas complètement retrouvé son rythme normal.

«Il suffit de marcher au centre-ville et il y a moins de monde», dit-il.

Comme le note le rapport de l’ONU, il y avait de nombreuses raisons de supposer que les taux de criminalité baisseraient à mesure que davantage de personnes resteraient chez elles, ce qui rendrait plus difficile l’entrée par effraction dans les maisons ou la recherche de cibles dans la rue. En d’autres termes, il y aurait moins d’occasions de commettre des crimes pendant la fermeture, mais la criminalité reviendrait à des niveaux normaux à mesure que les restrictions seraient assouplies.

Mais la «théorie de la tension» de la criminalité soutient que les niveaux de criminalité sont susceptibles d’augmenter dans des situations où une grande partie de la population subit un stress économique accru – comme cela s’est produit dans le monde entier pendant la pandémie lorsque les entreprises ont fermé et que le taux de chômage a explosé. En partant de cette hypothèse, souligne le rapport de l’ONU, on pourrait supposer que les taux de criminalité augmenteraient pendant la fermeture, mais finiraient par tomber à leurs niveaux d’avant la pandémie à mesure que la vie reviendrait à la normale.

Essayer de comprendre pourquoi la violence armée augmente ou diminue à un moment donné a tendance à être délicat – en partie parce que les statistiques des forces de l’ordre ont tendance à regrouper les homicides commis dans des circonstances très différentes, telles que la violence domestique, qui a augmenté pendant la fermeture. et les meurtres ou crimes haineux liés aux gangs.

Dans certains pays où les taux d’homicides ont chuté au début de la pandémie, notamment le Chili, l’Équateur, El Salvador et le Honduras, «il est difficile d’attribuer sans équivoque de tels changements au verrouillage», indique le rapport de l’ONU. Dans le cas d’El Salvador, par exemple, une répression gouvernementale contre les gangs a peut-être joué un rôle majeur.

Et aux États-Unis, la violence armée n’a jamais vraiment disparu. «La violence armée a été plus élevée que jamais», a récemment déclaré à PBS News Hour Champe Barton, un journaliste qui traque la violence armée au Trace. «Même les fusillades de masse, telles que définies par les Gun Violence Archive comme étant plus – quatre personnes ou plus blessées ou tuées, sans compter le tireur, même celles-ci étaient plus élevées qu’elles ne l’avaient jamais été.

Parce que la plupart de ces incidents étaient le genre de «plus de morts par arme à feu de routine qui se produisent dans le cadre de conflits communautaires dans les villes à travers le pays», a déclaré Barton, il y a un sentiment que les fusillades de masse ont disparu. En réalité, ils se déroulaient toujours dans des quartiers à faible revenu – il n’y avait tout simplement pas autant d’attaques de «tireur isolé» comme la fusillade qui a eu lieu dans un centre de tri FedEx à Indianapolis la semaine dernière, qui ont tendance à attirer. le plus d’attention.

«Alors que les restrictions liées au COVID peuvent avoir temporairement supprimé les taux d’homicides, la pandémie a mis les individus et les institutions sous une pression énorme, poussant finalement les taux d’homicides à la hausse», a noté un rapport récent de la Commission nationale sur le COVID-19 et la justice pénale et Arnold Ventures.

Les chercheurs ont observé le même schéma documenté dans le rapport de l’ONU: une diminution des homicides au cours des premiers mois de la pandémie, suivie d’un retour à des niveaux de violence normaux, voire plus élevés que d’habitude.