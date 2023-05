Les États-Unis ne sont pas le seul pays à avoir un plafond de dette. Voici comment le Danemark évite le drame

Le président américain Joe Biden organise des pourparlers sur la limite de la dette avec le président de la Chambre des États-Unis Kevin McCarthy (R-CA) dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 22 mai 2023. REUTERS/Leah Millis Léa Millis | Reuter

Une impasse entre la Maison Blanche et les républicains du Congrès sur le relèvement du plafond de la dette américaine a poussé la plus grande économie du monde au bord du défaut de paiement de ses factures. Ce n’est pas la première fois que l’ancien mécanisme procédural provoque des remous à Washington. Pourtant, au Danemark – la seule autre démocratie avec un type similaire de plafond de la dette nominale – presque personne ne sait qu’il existe. Le président Joe Biden et le président de la Chambre républicaine Kevin McCarthy ont tenu ce que ce dernier a qualifié de réunion « productive » à la Maison Blanche lundi, mais un accord reste insaisissable. La Chambre dirigée par les républicains veut des coupes radicales dans les dépenses fédérales discrétionnaires, de nouvelles exigences de travail pour les bénéficiaires de l’aide sociale et une expansion de la production minière et de combustibles fossiles. La Maison Blanche a jusqu’à présent résisté. Les États-Unis feront défaut sur leurs factures pour la toute première fois, si les démocrates et les républicains ne parviennent pas à sortir de l’impasse d’ici le 1er juin. Cela aurait probablement de graves ramifications économiques, notamment une récession, des pertes massives d’emplois fédéraux et un effondrement du marché boursier mondial. Le plafond de la dette est en vigueur depuis 1917 et permet au Congrès de limiter le montant d’argent que le gouvernement fédéral peut emprunter pour couvrir ses factures, en comblant le déficit entre ce qu’il perçoit en impôts et les dépenses pour les activités gouvernementales déjà approuvées par le Congrès. Il a été relevé 78 fois depuis 1960, sa dernière augmentation de 2,5 billions de dollars en décembre 2021 pour atteindre 31,381 billions de dollars.

Autrefois routinières, les discussions sur le relèvement du plafond de la dette sont de plus en plus devenues une plate-forme pour la politique de la corde raide – en particulier depuis 2011, lorsque les républicains ont également menacé de faire défaut si l’administration Obama n’accordait pas de réduction des dépenses. L’épisode a incité S&P Global à émettre une toute première dégradation de la cote de crédit des États-Unis, tandis que le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré à l’époque que le plafond de la dette – et par implication l’économie américaine – était un « otage qui valait la peine d’être rançonné ». La limite a été relevée sans condition par la Chambre dirigée par les démocrates à trois reprises sous l’administration de l’ancien président républicain Donald Trump, mais l’histoire se répète maintenant. Séparation de l’Église et de l’État Alors que le plafond de la dette américaine limite les emprunts publics à un chiffre particulier, la plupart des autres économies fixent des limites de dette en pourcentage du PIB. Par exemple, les pays qui font partie de l’Union européenne, en vertu des règles énoncées dans le traité de Maastricht, s’engagent à maintenir leur dette publique en dessous de 60 % du PIB et à maintenir un déficit budgétaire annuel inférieur à 3 %. Le Danemark est le seul autre pays démocratique au monde avec une limite d’endettement fixée à un chiffre nominal fixe, mais il ne produit jamais les mêmes troubles politiques et économiques. En fait, on en parle à peine.

Cela s’explique en grande partie par le fait que le plafond de la dette danoise a été conçu pour être une disposition constitutionnelle synthétique et qu’il a été fixé à un niveau si élevé qu’il ne deviendrait jamais la « monnaie d’échange politique » dont il dispose aux États-Unis, car les besoins d’emprunt du gouvernement se heurtent à plusieurs reprises à celui-ci, selon Laura Sunder-Plassmann, professeure associée d’économie à l’Université de Copenhague. Sunder-Plassmann a également expliqué que la politique danoise est moins polarisée politiquement que les États-Unis, avec deux grands et une douzaine ou plus de partis plus petits mais non négligeables représentés au parlement. « Bien qu’il y ait certainement des arguments à faire valoir en faveur de règles budgétaires, la plupart des pays avancés ont opté pour des limites non contraignantes sur les ratios dette/PIB (et les déficits) au lieu de montants nominaux, ce qui, même s’il n’est peut-être pas parfait, évite au moins le genre de débats que nous voir maintenant aux États-Unis », a-t-elle déclaré par e-mail. Le plafond de la dette danoise, ou « gældsloft », a été mis en place en tant qu’exigence constitutionnelle en 1993 après une restructuration du gouvernement du pays, et fixé à 950 milliards de couronnes danoises (137,5 milliards de dollars). Les politiciens danois le considèrent davantage comme une formalité synthétique, en grande partie en place pour rassurer le parlement et le public sur le fait que le gouvernement en place ne peut pas devenir voyou.

COPENHAGUE, Danemark – 28 février 2023 : les membres du Parlement danois assistent à une session avant un vote au Folketing. Le Danemark est le seul autre pays au monde avec un plafond d’endettement comparable à celui des États-Unis, mais il ne provoque jamais les mêmes crises politiques auxquelles Washington est fréquemment confronté. LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Le Danemark a historiquement conservé une position budgétaire solide, mais a souffert d’un déficit important à la suite de la crise financière de 2008, ce qui a entraîné le relèvement du plafond de la dette en 2010 à 2 000 milliards de couronnes danoises. Il s’agit d’une limite élevée pour un petit pays d’environ 6 millions d’habitants avec une dette nationale de seulement 323 milliards de couronnes fin 2022, selon la Banque nationale danoise. Le Danemark affiche un excédent budgétaire et a vu sa dette diminuer considérablement au cours de la dernière décennie. La dette nationale par rapport au PIB a diminué régulièrement jusqu’à un pic en 2020 causé par la pandémie de Covid-19 et est retombé à un peu plus de 30 % du PIB à la fin de 2022. Jesper Rangvid, professeur de finance à la Copenhagen Business School, a déclaré mardi à CNBC que le système danois est structuré de manière à ce que les décisions politiques en matière de politique budgétaire soient confinées au budget public pour les impôts et les dépenses de chaque année, le plafond de la dette étant entièrement distinct. formalité.