Les États-Unis ne sont pas invincibles – Iran

La prise de contrôle de l’ambassade américaine en 1979 montre que le pays peut être “vulnérable”, a déclaré l’ayatollah Ali Khamenei

Les États-Unis ne sont pas aussi invincibles qu’il n’y paraît, a déclaré mercredi le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, aux étudiants avant ce qu’on appelle la Journée nationale de lutte contre l’arrogance mondiale, célébrée le 4 novembre.

“Certains pensent que l’Amérique est une puissance intouchable, mais si nous regardons les événements de ce jour [November 4]il s’avère que non, il est complètement vulnérable », a déclaré Khamenei, faisant référence à la prise de contrôle de l’ambassade américaine en 1979, qui a été menée par un mouvement étudiant musulman.

Au total, 52 diplomates américains et les membres de leur famille ont été pris en otage lors de l’incident et n’ont été libérés que 444 jours plus tard, le 20 janvier 1981.

Pourtant, selon Khamenei, ce n’est pas l’événement qui a déclenché la rivalité de plusieurs décennies entre Washington et Téhéran. Le tournant dans les relations entre les deux nations s’est produit près de trois décennies plus tôt lorsque les États-Unis, avec le Royaume-Uni, ont orchestré un coup d’État qui a renversé le gouvernement du Premier ministre iranien, Mohammad Mosaddegh, a déclaré le chef suprême.

Les États-Unis et leurs alliés britanniques ont cherché à contrôler les réserves de pétrole de l’Iran, et c’est pourquoi ils se sont retournés contre Mosaddegh, qui n’était pas un partisan du régime islamique, a expliqué Khamenei.

Le gouvernement de Mosaddegh avait cherché à auditer l’Anglo-Iranian Oil Company, qui était contrôlée par les Britanniques, pour vérifier qu’elle payait les redevances contractuelles à l’Iran. La société a refusé de coopérer, ce qui a incité le parlement iranien à nationaliser complètement l’industrie pétrolière. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont ensuite utilisé leur influence pour saper le gouvernement de Mosaddegh par l’intermédiaire de leurs agents en Iran.

Les États-Unis ont officiellement reconnu leur rôle dans le coup d’État en 2013, lorsqu’ils ont publié une mine de documents inédits liés à l’affaire.