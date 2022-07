Les États-Unis ne sont pas encore en récession et 4 autres points à retenir de la Fed – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Jerome Powell a livré un message dur au début d’une conférence de presse mercredi: L’inflation est beaucoup trop hautet la Réserve fédérale s’attache à l’apprivoiser avec des coûts d’emprunt plus élevés.

Pourtant, malgré ses paroles résolues, le président de la Fed a également déclaré pour la première fois que les actions de la banque centrale avaient déjà un effet sur l’économie d’une manière qui pourrait ralentir le la pire inflation que la nation ait endurée en quatre décennies.

Le taux d’intérêt de référence de la Fed étant désormais à un niveau qui ne devrait ni stimuler ni freiner la croissance, Powell a déclaré que le rythme des hausses de taux pourrait ralentir dans les mois à venir. Et il a souligné des signes indiquant que de nombreuses entreprises ont plus de facilité à pourvoir des emplois, une tendance qui limiterait les augmentations de salaire et ralentirait potentiellement l’inflation.

“Il y avait des indices que nous sommes plus proches de la fin que du début” des efforts de la Fed pour resserrer le crédit, a déclaré Michael Feroli, économiste chez JPMorgan Chase et ancien membre du personnel de la Fed.

La suggestion de Powell selon laquelle la Fed pourrait modérer ses futures hausses de taux après avoir annoncé une hausse de trois quarts de point mercredi – sa deuxième consécutive de cette taille substantielle – a aidé à déclencher un rallye festif en bourseavec le S&P 500 qui a bondi de 2,6 % et le Nasdaq, très technologique, qui a grimpé de 4,1 %, son plus gros gain en plus de deux ans.

Certains économistes ne partageaient pas l’optimisme du marché. Ils ont noté que Powell avait laissé la porte ouverte à une autre forte augmentation des taux lors de la prochaine réunion de la Fed en septembre. Le président de la Fed a également indiqué que même si l’économie devait tomber en récession, la banque centrale continuerait à augmenter les taux si elle le jugeait nécessaire pour freiner une inflation toujours élevée.

Lorsqu’on lui a demandé lors de sa conférence de presse si une récession modifierait le cours des hausses de taux de la Fed, Powell a simplement répondu: “Nous allons nous concentrer sur la réduction de l’inflation.”

Voici cinq points à retenir de la réunion sur la politique de fixation des taux d’intérêt de la Fed et de la conférence de presse Powell :

___

POWELL : LES ÉTATS-UNIS NE SONT PAS EN RÉCESSION

Une multitude de données récentes ont signalé que l’économie s’affaiblit. Les économistes prévoient de plus en plus une récession pour plus tard cette année ou en 2023. Powell, cependant, a souligné mercredi la marché du travail robuste comme preuve que l’économie n’est pas en récession, du moins pas encore.

Les employeurs, a-t-il noté, ont ajouté 2,7 millions d’emplois au premier semestre de l’année, le taux de chômage américain de 3,6 % est proche de son plus bas niveau en 50 ans et la croissance des salaires est forte.

“Cela n’a pas de sens que l’économie puisse être en récession avec ce genre de chose qui se passe”, a déclaré le président de la Fed.

___

EMPLOIS SUR PIB

Jeudi, le gouvernement estimera le produit intérieur brut du deuxième trimestre, la mesure la plus large de la production de biens et de services du pays. Certains économistes pensent que le rapport sur le PIB montrera que l’économie s’est contractée pour un deuxième trimestre consécutif, ce qui correspondrait à une définition informelle de la récession.

Mais même si c’est le cas, la définition de la récession la plus largement acceptée est celle déterminée par le National Bureau of Economic Research, un groupe d’économistes dont le Comité de datation du cycle économique définit une récession comme “une baisse significative de l’activité économique qui se propage dans l’ensemble de l’économie et dure plus de quelques mois”.

Powell a également noté que l’estimation du PIB trimestriel du gouvernement est souvent révisée de manière significative par la suite et que les rapports initiaux sur la croissance économique doivent être pris avec “un grain de sel”.

Le président de la Fed a émis une mise en garde, soulignant qu’il y a des signes que la dynamique du marché du travail s’atténue. Les offres d’emploi ont légèrement diminué, davantage de personnes demandent une aide au chômage et les embauches sont inférieures à ce qu’elles étaient au début de l’année.

___

CROISSANCE PLUS LENTE, BON RECRUTEMENT

Mais même ces signes d’un marché du travail légèrement plus faible ne sont pas tous de mauvaises nouvelles, du moins du point de vue de la Fed.

La Fed veut refroidir l’économie par ses hausses de taux, qui rendent les prêts immobiliers, les prêts automobiles et les emprunts des entreprises plus chers. Comme les consommateurs et les entreprises dépensent moins, le recul de la demande qui en résulte peut ramener l’inflation plus près de l’objectif annuel de 2 % de la Fed.

“Nous pensons qu’il est nécessaire de ralentir la croissance, et la croissance va ralentir cette année”, a déclaré Powell.

___

QUELS SONT LES TARIFS ?

Depuis le début de cette année, la Fed a régulièrement relevé ses prévisions sur la rapidité et le niveau auxquels elle devrait augmenter les taux pour vaincre l’inflation. Mercredi, cependant, Powell a déclaré que les estimations que les décideurs de la Fed avaient faites il y a un mois pour savoir où les taux iraient ensuite étaient toujours le meilleur guide.

En juin, les responsables prévoyaient que le taux directeur de la Fed atteindrait entre 3,25% et 3,5% à la fin de cette année, ce qui, selon Powell, était un niveau “modérément restrictif”. Et au moins deux hausses de taux supplémentaires étaient prévues pour l’année prochaine.

Pour que la Fed atteigne cet objectif de fin d’année, il faudrait une hausse d’un demi-point en septembre et deux hausses d’un quart de point en novembre et en décembre. De telles augmentations représenteraient un rythme beaucoup plus modeste que les hausses de 2,25 points de pourcentage que la Fed a effectuées au cours des quatre dernières réunions seulement, le rythme le plus rapide depuis le début des années 1980.

___

LA FED N’EST PAS SEULE

D’autres grandes banques centrales du monde ont également imposé de fortes hausses de taux pour lutter contre l’inflation, qui a grimpé en flèche dans presque toutes les économies avancées.

L’Union européenne a relevé son taux à court terme d’un demi-point la semaine dernière. La banque centrale du Canada a annoncé une augmentation complète d’un point de pourcentage plus tôt ce mois-ci. Le mois dernier, la Banque nationale suisse mis en place une hausse d’un demi-point, sa première augmentation en 15 ans.

Bien que des taux plus élevés dans le monde puissent aider à juguler l’inflation, ils comportent également la menace de provoquer un ralentissement économique mondial.

Cette semaine, le Fonds monétaire international a abaissé ses perspectives de croissance économique mondiale à 3,2 % cette année. C’était en baisse par rapport à une estimation de 3,6% en avril et beaucoup plus lent que le rythme de 6,1% de l’année dernière.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.