Les États-Unis ne sont pas dans une “bonne situation” avant les matches amicaux

CARSON, Californie – Pour l’entraîneur par intérim de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Anthony Hudson, il n’y a pas moyen de cacher l’évidence. Après une course réussie jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde, l’espoir était de construire et de célébrer cette performance pour commencer le nouveau cycle.

Au lieu de cela, après un ensemble de circonstances bizarres qui ont contribué à l’expiration du contrat de l’entraîneur Gregg Berhalter, Hudson a admis qu’il y avait un sentiment de tristesse qui planait sur l’équipe, qui a été éliminée par les Pays-Bas au Qatar.

– Querelle Berhalter-Reyna: ce que cela signifie pour le football américain

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“C’est une honte pour tous ceux qui sont impliqués : les joueurs, le staff, Gregg, tout le monde en est affecté”, a déclaré Hudson. “Ce n’est pas une situation agréable.”

Mais, a déclaré Hudson, ce sont des sports professionnels. L’adversité vient avec le territoire et c’est à lui et au mélange de jeunes joueurs pour la plupart à fort potentiel et de vétérans de la Coupe du monde de tirer le meilleur parti de son camp annuel de janvier et de deux matches amicaux contre la Serbie et la Colombie les 25 et 28 janvier, respectivement. .

“Cela a été un rêve pour beaucoup d’entre eux – pour beaucoup d’entre nous, mais surtout pour les joueurs”, a déclaré Hudson, qui faisait partie de l’équipe de Berhalter en tant qu’assistant au Qatar. “Ils sont partis avec une grande et haute ambition, pas seulement d’aller [to the World Cup]mais d’y aller et de se représenter de manière à ce que les gens s’assoient et remarquent l’équipe.”

“Donc, quand tout cela est arrivé, je pense que c’était [a feeling] de honte. C’est triste parce que toute l’attention s’est détournée de cela. Tout le bon travail et il a été déplacé dans une autre direction.”

Jusqu’à ce que US Soccer engage un entraîneur permanent, il sera difficile pour tout le monde de passer complètement à autre chose sans reconnaître l’état de flux. Surtout avec une enquête externe en cours sur un incident de violence domestique de 1991 impliquant Berhalter, qui a été portée à l’attention du directeur général de l’USSF Earnie Stewart par Danielle Reyna, la mère de l’ailier vedette Giovanni Reyna.

L’entraîneur américain par intérim Anthony Hudson travaille avec les joueurs pendant le camp d’entraînement de l’équipe en janvier. Getty Images

“J’ai dit oui à le faire pour le moment et ma prochaine grande responsabilité est envers les joueurs”, a déclaré Hudson. “Parce que nous ne pouvons pas faire venir tous nos joueurs de l’étranger parce qu’ils ne sont pas disponibles, historiquement, ce camp ouvre un espace pour que de nouveaux joueurs entrent.

“Nous avons vu qu’il y a plus de 30 joueurs qui ont fait leur première ou deuxième sélection dans cette fenêtre dans le passé et qui ont continué à représenter [us] en Coupe du monde.”

Parmi les joueurs qui pourraient correspondre à ce profil figure le gardien Gaga Slonina. Le joueur de 18 ans a récemment complètement déménagé à Chelsea du Chicago Fire FC et a promis son avenir international aux États-Unis bien qu’il soit éligible pour la Pologne, d’où ses deux parents sont originaires.

“C’est un honneur d’être ici”, a déclaré Slonina. “Je profite de cette opportunité pour montrer ce que je peux faire en tant que joueur pour l’équipe nationale, je pense que c’est très important. Le déménagement a été formidable. L’entraînement et le niveau là-bas sont quelque chose dont je pense que chaque joueur rêve.

“Venir ici et montrer ce que j’ai appris là-bas pendant le peu de temps que j’ai passé là-bas, je pense que c’est quelque chose que je peux utiliser à mon avantage.”

Slonina est l’un des rares joueurs basés en Europe à avoir reçu l’approbation du club pour participer à ce camp, qui n’est pas dans une fenêtre internationale désignée de la FIFA.

“[Chelsea is] super fier”, a déclaré Slonina. “Un club comme celui-là, je pense, vous donne le plus de ressources pour réussir. Quand vous avez une opportunité comme celle-ci, oui, ils sont super heureux. M’a dit de profiter du moment et j’espère obtenir ma première sélection avec l’équipe nationale.”

Hudson a déclaré que le groupe avait été conçu pour mélanger des joueurs à fort potentiel d’âge olympique avec des doubles nationaux et des joueurs ayant une expérience de la Coupe du monde. L’idée étant que les vétérans du Qatar – Walker Zimmerman, Kellyn Acosta, DeAndre Yedlin, Aaron Long, Sean Johnson et Jesus Ferreira – pourraient assumer des rôles de leadership plus importants et transmettre la culture développée avec les nouveaux visages.

“Ils ont vraiment, vraiment bien réagi comme je m’y attendais”, a déclaré Hudson. “Je veux dire, c’est pourquoi nous les avons choisis parce que nous connaissons le caractère de ces gars-là.”

Après les deux matchs, Hudson n’a pas d’attentes claires quant à la suite pour l’équipe ou pour lui-même.

“Je n’en ai aucune idée,” dit-il. “Je pense que nous jouons ces deux matchs et je vais rentrer chez moi et voir ce qui vient après.”