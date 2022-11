Les États-Unis ne s’inquiètent pas pour l’Iran à la Coupe du monde malgré la fureur des médias sociaux

AL RAYYAN, Qatar – Le défenseur américain Walker Zimmerman a déclaré que lui et ses coéquipiers n’avaient aucun problème avec la pression qui accompagne un match à gagner.

L’équipe nationale masculine des États-Unis affrontera l’Iran au stade Al Thumama mardi, avec une place dans les huitièmes de finale en jeu. L’Iran a un point d’avance sur les Américains au classement grâce à la victoire 2-0 de l’équipe Melli sur le Pays de Galles, faisant du match une victoire incontournable pour les Américains, tandis qu’un match nul suffira probablement à l’Iran pour avancer.

“Notre objectif est évidemment de gagner la Coupe du monde, et pour ce faire, nous devons nous rendre aux huitièmes de finale”, a déclaré Zimmerman. “Pour nous, notre match à élimination directe arrive un match plus tôt. Vous regardez beaucoup d’équipes et de groupes différents et ils entrent tous dans leur troisième match, la plupart d’entre eux devant obtenir un résultat. Que ce soit une égalité ou une victoire , il va y avoir de la pression, il va y avoir de l’intensité. Pour nous, c’est une victoire. Et ça ne nous pose aucun problème, commencer notre KO un peu plus tôt.”

Malgré toute l’attention portée à l’attaque américaine avant cette Coupe du monde, ils ont été solides sur le plan défensif pendant deux matchs jusqu’à présent, ne concédant que le penalty de Gareth Bale lors du premier match contre le Pays de Galles. Mais le défenseur central de Zimmerman, Tim Ream, reste méfiant face à l’attaque de l’Iran.

“De toute évidence, il y a quelques très bons joueurs à l’avant [including Mehdi] Taremi avec sa finition, donc c’est quelqu’un dont il faut être conscient”, a-t-il déclaré. “Mais ce match va être à propos de nous et de ce que nous devons faire et de ce que nous devons faire pour avancer et gagner. Être conscient de leur forme compacte et de leur contre-attaque va être la clé.”

Ream, à gauche, et Zimmerman, à droite, ont souligné l’accent mis par l’USMNT sur le match contre l’Iran. Bien que leur défense ait été solide comme le roc lors de cette Coupe du monde jusqu’à présent, ils ont besoin de buts s’ils veulent sortir du groupe B. PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

D’un autre côté, les États-Unis ont eu du mal à marquer des buts, le décompte de Tim Weah contre le Pays de Galles étant la seule fois où ils ont percé. Les occasions ont été là, avec plusieurs notables contre l’Angleterre, mais globalement l’équipe a manqué de précision dans le dernier tiers. Les coups de pied arrêtés, longtemps une force pour cette équipe américaine, pourraient également jouer un rôle.

“Il y a eu beaucoup de moments de transition où nous pouvons être un peu plus précis”, a déclaré Zimmerman. “Nous pouvons choisir cette passe finale et, espérons-le, en créer d’autres. Mais les coups de pied arrêtés sont une force énorme pour cette équipe. Et donc, devoir revenir en arrière et regarder les jeux, les regarder tous, voir ce que nous pouvons faire différemment, voir quels domaines nous pouvons toucher… nous voulons nous assurer que chacun fait son travail.

“Cela va se résumer aux petites choses sur les coups de pied arrêtés et nous devons donc absolument travailler là-dessus, et nous assurer que cela peut être une vraie force pour nous, parce que je pense que nous avons le personnel pour marquer des buts sur coups de pied arrêtés .”

L’USSF recule après le tumulte autour du drapeau iranien

Après avoir publié des images sur les réseaux sociaux avec des images modifiées du drapeau iranien, qui avait supprimé l’emblème de la République islamique, la Fédération américaine de football (USSF) a supprimé les messages et les a remplacés par le drapeau réel après un retour de bâton considérable dimanche.

L’emblème de la République islamique, conçu en 1980, est composé de quatre courbes avec une épée entre elles. Il représente le dicton islamique “Il n’y a de dieu que Dieu” et honore la date du calendrier persan à laquelle la révolution islamique s’est installée.

L’USSF a initialement publié les images avec l’image centrale du drapeau iranien supprimée, bien qu’une image sur le site Web de l’équipe comprenne toujours une image non modifiée. Un porte-parole de l’USSF a déclaré que l’intention de retirer l’emblème était de montrer son soutien aux manifestants en Iran qui font pression pour un traitement plus égal des femmes après la mort de Mahsa Amini, 22 ansqui avait été détenu par la police nationale police des mœurs. La manifestations qui ont suivi ont vu au moins 450 personnes tuées depuis qu’ils ont commencé ainsi que plus de 18 000 arrêtésselon Human Rights Activists in Iran, un groupe de défense après les manifestations.

Le gouvernement iranien a réagi en accusant l’Amérique d’avoir retiré le nom de Dieu de son drapeau national. Selon l’agence de presse officielle iranienne, l’Iran a menacé de déposer une plainte auprès du comité d’éthique de la FIFA, alors que un rapport de l’Associated Press a également déclaré que l’Iran menaçait de poursuites judiciaires.

Un porte-parole de l’USSF a déclaré que la décision de modifier le drapeau iranien avait été prise par la fédération, en collaboration avec des experts de l’Iran. Le porte-parole a ajouté que ni le manager américain Gregg Berhalter ni les joueurs n’avaient eu connaissance de la décision, ce qui a été confirmé par Ream et Zimmerman lors de la disponibilité de dimanche.

Les joueurs iraniens ont tenté de faire la distinction entre soutenir les manifestants et ne pas se heurter aux autorités iraniennes. Les joueurs iraniens n’ont pas chanté l’hymne national avant leur match d’ouverture contre l’Angleterre, bien qu’ils aient chanté l’hymne national avant le deuxième match contre le Pays de Galles. Des supporters soutenant le gouvernement iranien ont également harcelé des manifestants au stade Ahmad bin Ali vendredi à l’approche du match contre le Pays de Galles.

Le porte-parole de l’USSF a déclaré que la décision de supprimer les postes était une décision interne et n’était pas due à des pressions extérieures. Le porte-parole a ajouté que l’USSF soutient toujours les manifestants en Iran, et la manœuvre ajoutera probablement plus de carburant à un match déjà lourd de connotations politiques. Zimmerman a souligné que l’équipe se concentre sur mardi mais reste en faveur des droits des femmes.

“Je pense que c’est un groupe tellement concentré sur la tâche à accomplir, mais en même temps, nous compatissons, et nous croyons fermement aux droits des femmes et les soutenons”, a déclaré Zimmerman.