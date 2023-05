Les États-Unis ne s’excuseront pas pour l’attaque nucléaire – Maison Blanche – News 24

Le président américain Joe Biden n’a pas l’intention de faire de déclaration officielle lors de sa visite au Hiroshima Peace Memorial Park, a déclaré mercredi son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Biden « participera avec les autres dirigeants du G7 à un dépôt de gerbes et à quelques autres événements, mais ce n’est pas de son point de vue, un moment bilatéral », Sullivan a déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One, en route vers le Japon pour le prochain sommet.

Il a expliqué que Biden assistera « comme l’un des dirigeants du G7 venant rendre hommage » à la fois à l’histoire et à la ville natale du Premier ministre japonais Fumio Kishida.

Dans le cadre du sommet qui commence vendredi, Kishida a prévu une visite au mémorial d’Hiroshima avec les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie. Ils sont censés déposer des couronnes et participer à une cérémonie de plantation d’arbres au mémorial, construit autour du seul bâtiment encore debout après le bombardement atomique de 1945.

Les États-Unis ont largué deux bombes atomiques sur le Japon en août 1945. Hiroshima a été frappée le 6 août et Nagasaki trois jours plus tard. Le président Harry Truman a affirmé que cette décision avait sauvé des millions de vies – principalement des soldats américains qui seraient morts en envahissant les îles japonaises, mais aussi des soldats et des civils japonais. Les critiques ont soutenu que les bombardements étaient totalement inutiles, car Tokyo avait l’intention de se rendre de toute façon.















En 2016, Barack Obama est devenu le premier président américain en exercice à se rendre à Hiroshima. Il ne s’est pas excusé pour l’attentat. À ce jour, les États-Unis restent le seul pays à avoir utilisé des armes nucléaires dans la guerre.

Interrogé sur les intentions de Biden, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré mardi aux journalistes que le président paierait « respect à la vie des innocents qui ont été tués dans la bombe atomique qui a été larguée sur Hiroshima », mais que le voyage du G7 est « à propos du futur. »

Biden avait prévu de faire suivre la réunion du G7 par un voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée, présenté comme la toute première visite historique d’un président américain en exercice sur une île du Pacifique. Parallèlement à sa rencontre avec d’autres dirigeants du « Quad » – Australie, Japon et Inde – à Sydney, cela a été abandonné en raison de l’impasse en cours avec le Congrès au sujet de la dette nationale américaine.