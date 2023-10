Le ministre iranien des Affaires étrangères a accusé les États-Unis de « gérer le génocide en Palestine ». «ne soyez pas épargné par cet incendie» si Israël “génocide” Les violences contre le peuple palestinien se poursuivent, a déclaré jeudi le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

« Je dis franchement aux hommes d’État et aux forces militaires américaines qui gèrent actuellement le génocide en Palestine que nous n’approuvons pas l’expansion de la guerre dans cette région. » Amir-Abdollahian a déclaré dans son discours.

“Mais je préviens [that] si le génocide à Gaza continue, ils ne seront pas épargnés par cet incendie », il a continué. “C’est notre maison et l’Asie occidentale est notre région. Nous ne faisons de compromis avec aucun parti ni aucune partie et n’avons aucune réserve en ce qui concerne la sécurité de notre maison.

Le président américain Joe Biden a promis que Washington “reste pour toujours” avec Israël et pousse actuellement le Congrès à autoriser une aide militaire de 14 milliards de dollars à l’État juif. Pendant ce temps, les États-Unis ont positionné deux groupes de porte-avions et d’autres moyens navals, un escadron d’avions de combat F-16, des systèmes de défense aérienne et 900 soldats au Moyen-Orient depuis que les militants du Hamas ont lancé leur attaque surprise contre Israël le 7 octobre.

Le Hamas a proposé de libérer des otages – ministre iranien des Affaires étrangères

Biden et ses responsables ont déclaré que ces déploiements visaient à dissuader l’Iran de s’impliquer dans le conflit, soit directement, soit en donnant des instructions aux forces du Hezbollah au Liban. Téhéran, cependant, a fait valoir que le soutien sans réserve de Washington à Jérusalem-Ouest rendait une escalade plus probable.

«Il est vraiment dommage que le président américain ait annoncé que les États-Unis enverraient des centaines d’avions, de navires et de camions remplis de matériel militaire dans les territoires occupés pour soutenir le massacre qu’Israël commet à Gaza, mais il n’a réussi à coordonner ses plans que pour 20 ans. camions transportant de l’aide humanitaire pour entrer dans l’enclave assiégée », Amir-Abdollahian a déclaré dimanche.

« Si les États-Unis et le régime israélien ne mettent pas immédiatement un terme à leurs crimes contre l’humanité, il y aura une possibilité à tout moment et la région pourrait devenir incontrôlable. » il ajouta. S’adressant à Al Jazeera la semaine dernière, Amir-Abdollahian a averti qu’une opération terrestre israélienne à Gaza – que l’armée israélienne se prépare à lancer depuis des semaines – aurait pour résultat « De nombreux autres fronts s’ouvrent. »