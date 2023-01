Alors que Kiev a demandé des chars de combat Abrams, Washington continue d’exclure de les transférer, a déclaré un responsable au journal.

Les États-Unis n’enverront pas de chars de combat principaux M1 Abrams en Ukraine, a rapporté mercredi le Washington Post, citant des responsables. Malgré les demandes répétées du gouvernement ukrainien, aucune puissance de l’OTAN n’a jusqu’à présent fait don de chars de combat de conception occidentale.

S’exprimant sous le couvert de l’anonymat, le responsable a déclaré que la forte consommation de carburant des chars Abrams et leur propension à tomber en panne les rendent inadaptés à l’armée ukrainienne.

L’un des chars de combat principaux les plus lourds en service dans le monde, le M1 Abrams pèse 60 tonnes, la dernière variante M1A2 augmentant ce poids à plus de 73 tonnes. Un char M1 Abrams coûte plus de 450 $ par mile en carburant et en réparations, selon un rapport du Government Accountability Office (GAO) de 1991 ajusté en fonction de l’inflation.

Lire la suite La France promet de vieux “chars légers” pour l’Ukraine

La faible fiabilité des Abrams a été notée par le GAO. Après une décennie de service dans l’armée américaine, le rapport indique que le M1 Abrams moyen a besoin de remplacer sa chenille après seulement 710 milles, les moteurs souffrant généralement d’« éruptions » catastrophiques après 350 heures de fonctionnement. Cependant, l’armée américaine insiste sur le fait que la dernière variante M1A2, qui est sortie des chaînes de production en 2020, “est le char Abrams le plus fiable jamais produit.”

L’Ukraine a demandé à plusieurs reprises la livraison des mastodontes de fabrication américaine, les décrivant comme cruciaux pour son effort de guerre. Mikhail Podoliak, conseiller du président ukrainien Vladimir Zelensky, les a mis sur son “Liste de souhaits de Noël” dans un média social Publier le mois dernier, tandis que Zelensky lui-même a demandé à plusieurs reprises aux États-Unis et à ses alliés des chars depuis mars.

Zelensky et ses responsables ont particulièrement ciblé l’Allemagne, demandant à Berlin des véhicules de combat d’infanterie Marder et des chars de combat principaux Leopard à plusieurs reprises. L’Allemagne a jusqu’à présent rejeté ces demandes, le législateur et membre de la commission de la politique étrangère du Bundestag Michael Mueller ayant déclaré aux journalistes cette semaine que l’envoi des chars pourrait déclencher “une escalade qu’aucun de nous ne veut imaginer.”

La France est devenue mercredi le premier membre de l’OTAN à annoncer le transfert de “chars légers” à l’Ukraine, bien que les véhicules en question – des unités AMX-10 à six roues – soient obsolètes et techniquement plus proches des véhicules blindés de combat que des chars tels que l’Abrams ou le Leopard.

LIRE LA SUITE: Des civils tués dans une attaque au missile ukrainien HIMARS – responsables

Les AMX-10 français ont un poids similaire à celui du véhicule de combat Bradley fabriqué aux États-Unis, les deux pesant moins de 30 tonnes. Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi que le transfert d’un nombre indéterminé de Bradley était actuellement en discussion à la Maison Blanche.

La Russie a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre l’armement de Kiev, affirmant que cela ne servirait qu’à prolonger le conflit et risquerait de faire des pays occidentaux des participants de facto.