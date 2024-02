Les États-Unis ne puniront pas Israël pour l’opération Rafah qui ne protège pas les civils

Des Palestiniens inspectent les dégâts causés aux bâtiments résidentiels où deux otages israéliens auraient été détenus avant d’être secourus lors d’une opération menée par les forces de sécurité israéliennes à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 12 février 2024. | Fatima Chbair/AP

L’administration Biden n’envisage pas de punir Israël s’il lance une campagne militaire à Rafah sans assurer la sécurité des civils.

Trois responsables américains, bénéficiant de l’anonymat pour détailler les discussions internes, ont déclaré au NatSec Daily qu’aucun plan de réprimande n’était en préparation, ce qui signifie que les forces israéliennes pourraient entrer dans la ville et nuire aux civils sans subir les conséquences américaines. Plus de la moitié des 2,3 millions d’habitants de l’enclave ont fui vers Rafah, les mettant clairement en danger chaque fois que l’opération dépasse la phase des bombardements.

Les commentaires publics des hauts responsables de l’administration Biden ont clairement indiqué qu’il n’y aurait pas de changement d’approche, même si les États-Unis ont déclaré qu’ils souhaitaient voir un plan crédible de protection des civils avant le début d’une invasion terrestre.

Lorsqu’on lui a demandé lundi si le président avait jamais menacé de priver Israël de son aide militaire, Porte-parole du Conseil national de sécurité JOHN KIRBY a déclaré : « nous allons continuer à soutenir Israël… Et nous allons continuer à nous assurer qu’ils disposent des outils et des capacités pour le faire ». Et aujourd’hui, Kirby n’a pas répondu à une question sur ce que feraient les États-Unis si l’opération Rafah se poursuivait sans se soucier de la sécurité des civils : « Je ne vais pas me lancer dans un jeu hypothétique. »

Porte-parole du Département d’État MATTHIEU MILLER a eu un échange beaucoup plus difficile lundi avec les journalistes. Un journaliste a demandé quel levier les États-Unis avaient utilisé pour influencer Israël sur Rafah. Miller a répondu que le président JOE BIDEN et secrétaire d’État ANTONY BLINKENLes discours durs occasionnels d’Israël sur Israël ont eu de l’influence.

« Nous avons vu le gouvernement israélien réagir, pas toujours de la manière que nous souhaitons, pas toujours dans la mesure ou au niveau que nous souhaitons, mais nos interventions, nous le pensons, ont eu un impact, et nous continuerons à les poursuivre », a poursuivi le porte-parole.

Et l’administration a-t-elle été satisfaite des résultats de cette approche ? « Dans de nombreux cas, non, absolument pas », a-t-il concédé, tout en soulignant que les États-Unis avaient réussi à pousser Israël à autoriser davantage d’aide humanitaire à Gaza.

L’approche de la Maison Blanche bénéficie du soutien de nombreuses personnes à l’intérieur et à l’extérieur de l’administration. Les partisans de cette politique affirment que les États-Unis devraient aider Israël à se défendre après l’attaque du Hamas le 7 octobre, tuant 1 200 personnes en un seul jour, le jour le plus meurtrier pour le peuple juif depuis l’Holocauste. La crainte est que si les États-Unis s’en prennent trop durement ou trop publiquement à Israël, toute influence des responsables de l’administration sur leurs homologues israéliens s’effacera – ce qui pourrait potentiellement conduire le Premier ministre. BENJAMIN NETANYAHU pour autoriser une campagne militaire encore plus agressive.

Mais les critiques de l’administration Biden affirment qu’elle refuse d’utiliser une influence considérable sur Israël pour sauver des vies. Au lieu de refuser toute aide militaire ou de sanctionner les membres extrémistes du gouvernement de Netanyahu, Biden et son équipe préfèrent exprimer leur mécontentement en public. Cela offre de belles phrases, disent-ils, mais cela ne change rien en réalité.

“Il n’y a aucune indication d’un quelconque changement de politique”, a déclaré MICHAEL DiMINOun ancien responsable de la CIA, aujourd’hui membre du groupe de réflexion Defence Priorities.

POUSSEZ POUR ARRÊTER L’OP RAFAH : Le gouvernement sud-africain demande à la plus haute juridiction des Nations Unies d’envisager une intervention dans l’opération militaire prévue par Israël à Rafah, notre propre SEJLA AHMATOVIC rapports.

La ville du sud « est le dernier refuge pour les survivants de Gaza », a déclaré aujourd’hui la présidence sud-africaine, exhortant la Cour pénale internationale à utiliser « son pouvoir pour empêcher de nouvelles violations imminentes des droits des Palestiniens à Gaza ».

L’Afrique du Sud est « gravement préoccupée par le fait que cette offensive militaire sans précédent… entraînera de nouveaux meurtres, dégâts et destructions à grande échelle ».

Le mois dernier, l’Afrique du Sud a porté une affaire devant la CIJ lui demandant de déterminer si Israël commet un génocide contre les Palestiniens à Gaza. La Cour a estimé que certains des actes d’Israël semblent susceptibles de relever de la définition du génocide, mais n’est pas allée jusqu’à ordonner l’arrêt de la campagne militaire israélienne à Gaza.

SUPPLÉMENTAIRE DU SÉNAT : La Maison Blanche passe à l’offensive avec un nouveau point de discussion pour convaincre les membres de la Chambre qu’ils doivent adopter le projet de loi supplémentaire sur la sécurité nationale : ne pas donner son feu vert au projet de loi signifie aider l’Iran, rapporte Alex.

Selon des points de discussion et des messages, l’administration affirme que l’Iran s’est rangé du côté de la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine et qu’il soutient depuis longtemps le Hamas. Ne pas adopter la législation qui accorde une aide à la fois à l’Ukraine et à Israël reviendrait donc à rendre la vie plus facile à Téhéran.

« Un vote à la Chambre contre la sécurité nationale américaine est un vote pour apaiser et renforcer le régime iranien. Période », lit-on dans le document rédigé par l’attaché de presse adjoint et conseiller principal en communication. ANDRÉ BATES. «L’Iran fait partie intégrante de l’effort de guerre de Poutine en Ukraine, en lui fournissant des armes et un soutien financier. En ce moment même, les Russes tuent des civils ukrainiens avec des drones iraniens. L’Iran envisage même de fournir à la Russie des missiles balistiques à courte portée.»

Juste avant que la neige ne recouvre Washington (et ne gâche notre trajet du matin), le Sénat a approuvé une aide de 95 milliards de dollars à l’Ukraine, à Israël et à Taiwan par 70 voix contre 29 tôt ce matin, notre propre vote. URSULA PERANO, BURGESS EVERETT et KIERRA FRAZIER rapport.

Le projet de loi est désormais confronté à un sort incertain à la Chambre, où le Président MICHEL JOHNSON donne à la législation un accueil glacial. Mais dans une interview avec Burgess aujourd’hui, le leader de la minorité sénatoriale Mitch McConnell Il a exhorté Johnson à autoriser un vote sur l’aide à l’Ukraine, même si McConnell a déclaré qu’il ne serait pas « assez présomptueux au point de lui dire comment le faire ».

Le mémo de l’administration Biden, qui sera distribué aux législateurs, aux experts et aux journalistes, vise à faire honte aux républicains de la Chambre des représentants et à les inciter à soutenir le programme d’aide. Dans une attaque pas si voilée contre l’ancien président DONALD ATOUTle favori républicain à l’élection présidentielle, Bates mentionne que « des voix désarticulées et irresponsables à droite encouragent même la Russie à attaquer nos plus proches alliés et s’activent pour démanteler l’OTAN ».

LA RUSSIE DOUBLE SON ACTION MILITAIRE LE LONG DE LA FRONTIÈRE DE L’OTAN : Moscou prévoit de doubler ses effectifs le long de sa frontière avec la Finlande et les pays baltes, alors qu’elle se prépare à une éventuelle confrontation avec les pays de l’OTAN dans les années à venir, Le Financial Times RICHARD MILNÉ et MAX SEDDON rapport.

C’est ce qu’affirme le chef des services de renseignement extérieurs estoniens. COLOPHINE KAUPO, dont les analyses sur les développements russes sont suivies de près en Europe. S’attendre à voir une augmentation dans des transports de troupes armés, des chars et des systèmes d’artillerie le long de la frontière, a-t-il déclaré.

Rosin a souligné que le Kremlin n’est pas « disposé à mener des actions militaires » contre l’alliance pour le moment, mais a déclaré que « nous constatons que les Russes, dans leur propre pensée, calculent qu’un conflit militaire avec l’OTAN est possible au cours de la prochaine décennie ».

POUTINE A NIÉ : Les États-Unis ont fait taire le président russe VLADIMIR POUTINEla suggestion d’un cessez-le-feu en Ukraine qui gèlerait les lignes de front actuelles, trois Russes au courant des pourparlers a déclaré à Reuters GUY FAULCONBRIDGE et DARYA KORSUNSKAÏA.

L’année dernière, le dirigeant du Kremlin a envoyé aux États-Unis, publiquement et en privé, par le biais d’intermédiaires, des signaux indiquant qu’il était prêt à parler d’un cessez-le-feu, ont indiqué les sources. L’accord gèlerait les lignes et la Russie ne céderait aucun territoire dont elle s’est emparée.

“Les contacts avec les Américains n’ont abouti à rien”, a déclaré l’une des sources. Une autre personne proche a déclaré que les États-Unis avaient déclaré à Moscou qu’ils ne discuteraient pas d’un éventuel cessez-le-feu sans boucler en Ukraine, et que les pourparlers ont donc échoué.

Le Kremlin « ne nous a jamais fait aucune proposition et nous n’avons vu aucun signe indiquant que Poutine est sincèrement intéressé à mettre fin à la guerre », a déclaré un haut responsable de l’administration au NatSec Daily, sous couvert d’anonymat pour discuter d’une question sensible. Le responsable a ajouté que les pourparlers visant à mettre fin à la guerre n’auraient pas lieu sans la participation de l’Ukraine.

MOUVEMENT D’OFFRE D’OTAGES : Israël et le Hamas ont fait des « progrès relativement significatifs » dans l’accord visant à libérer les otages en échange d’une pause dans les combats, a déclaré un haut responsable égyptien a déclaré à l’Associated Press’ SAMY MAGDY, NAJIB JOBAIN et TIA GOLDENBERG.

Cette évaluation a eu lieu avant une réunion au Caire entre des responsables qatariens, américains et israéliens. Au cours de la réunion, ces représentants se concentreront sur « l’élaboration d’un projet final » d’un cessez-le-feu de six semaines, a déclaré le responsable égyptien.

Lundi, lors de sa rencontre avec le roi de Jordanie ABDULLAH II À Washington, Biden a déclaré que « les éléments clés de l’accord sont sur la table » mais que des « lacunes » subsistent.

WHELAN PARLE : Blinken a déclaré aujourd’hui qu’il avait récemment parlé avec PAUL WHÉLANl’ancien Marine emprisonné en Russie depuis plus de cinq ans, le nôtre KELLY GARRITÉ rapports. Le SecState a fourni peu de détails sur ce dont il a discuté avec Whelan.

