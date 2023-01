Les États-Unis ne prévoient pas d’exercices nucléaires avec la Corée du Sud, dit Biden, contredisant Yoon – National

Les États-Unis ne discutent pas d’exercices nucléaires conjoints avec la Corée du Sud, a déclaré lundi le président Joe Biden, contredisant les propos de son homologue sud-coréen alors que les tensions éclatent avec la Corée du Nord.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré que Séoul et Washington discutaient d’éventuels exercices conjoints utilisant des ressources nucléaires américaines, tandis que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a qualifié le Sud d'”ennemi incontesté”.

“Non”, a répondu Biden lorsque des journalistes de la Maison Blanche lui ont demandé s’il discutait actuellement d’exercices nucléaires conjoints avec la Corée du Sud. Il venait de rentrer de vacances dans les îles Vierges américaines, où il était accompagné de son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

Lire la suite: Le nord-coréen Kim Jong Un ordonne une expansion “exponentielle” de l’arsenal nucléaire Lire la suite Le nord-coréen Kim Jong Un ordonne une expansion “exponentielle” de l’arsenal nucléaire

Les commentaires de Yoon, dans une interview au journal publiée lundi, faisaient suite à son appel à une “préparation de guerre” avec une capacité “écrasante”, après un an d’un nombre record d’essais de missiles nord-coréens et l’intrusion de drones nord-coréens dans le Sud la semaine dernière. .

L’histoire continue sous la publicité

“Les armes nucléaires appartiennent aux États-Unis, mais la planification, le partage d’informations, les exercices et l’entraînement doivent être menés conjointement par la Corée du Sud et les États-Unis”, a déclaré Yoon dans une interview au journal Chosun Ilbo.

Le journal a cité Yoon disant que la planification et les exercices conjoints viseraient à une mise en œuvre plus efficace de la “dissuasion étendue” des États-Unis et que Washington était également “assez positif” à l’idée.

Le terme «dissuasion étendue» désigne la capacité de l’armée américaine, en particulier de ses forces nucléaires, à dissuader les attaques contre des alliés américains.





1:01

Des drones nord-coréens pénètrent dans l’espace aérien, la Corée du Sud tire 100 coups de feu en réponse: l’armée



Les États-Unis ont depuis longtemps un dialogue de dissuasion prolongé avec le Japon pour parler des questions nucléaires et ont entamé le même dialogue avec la Corée du Sud en 2016, a déclaré Thomas Countryman, l’ancien sous-secrétaire d’État par intérim au contrôle des armements, qui a présidé la première réunion du dialogue.

À la mode maintenant Jeremy Renner dans un état critique mais stable après un accident de déneigement

Les restaurants canadiens remplacent les plastiques à usage unique par de nouveaux plats à emporter À la mode maintenant Jeremy Renner dans un état critique mais stable après un accident de déneigement

Un couple ontarien va de l’avant avec son mariage à Cuba après que Sunwing ait laissé ses bagages derrière lui

L’histoire continue sous la publicité

“On ne sait pas immédiatement ce qui est nouveau dans la déclaration du président Yoon et ce qui est une reformulation de choses qui se produisent déjà”, a déclaré Countryman lundi lors d’un entretien téléphonique.

Désormais président du conseil d’administration de l’Arms Control Association, Countryman a déclaré que les commentaires de Yoon, adressés au peuple sud-coréen, semblaient être une réponse à ce que Countryman a appelé les provocations et la rhétorique de la Corée du Nord.

“Je vois cela comme un effort du président Yoon et de l’administration Biden pour rassurer le gouvernement et le peuple sud-coréens sur le fait que l’engagement américain reste solide.”

Les remarques de Yoon ont été publiées un jour après que les médias d’État nord-coréens ont rapporté que son dirigeant Kim avait appelé au développement de nouveaux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et à une “augmentation exponentielle” de l’arsenal nucléaire du pays.

Lire la suite: La Corée du Nord tire 3 missiles vers le Japon, clôturant une année de tests sans précédent

Lors d’une réunion du Parti des travailleurs au pouvoir la semaine dernière, Kim a déclaré que la Corée du Sud était devenue «l’ennemi incontesté» du Nord et a déployé de nouveaux objectifs militaires, faisant allusion à une autre année de tests d’armes intensifs et de tension.

Les relations intercoréennes ont longtemps été difficiles, mais elles se sont encore plus effilochées depuis que Yoon a pris ses fonctions en mai, promettant une position plus ferme sur le Nord.

Dimanche, la Corée du Nord a tiré un missile balistique à courte portée au large de sa côte est, lors d’un rare essai d’armes tard dans la nuit, le jour de l’An, après le lancement de trois missiles balistiques samedi.

L’histoire continue sous la publicité

L’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a déclaré que les projectiles avaient été tirés depuis son très grand système de lance-roquettes multiples, qui, selon Kim, “a la Corée du Sud dans son ensemble à portée de frappe et est capable de transporter des ogives nucléaires tactiques”.

(Reportage de Soo-hyang Choi à Séoul et Trevor Hunnicutt à Washington; Reportage supplémentaire de Doina Chiacu et David Brunnstrom à Washington; Montage par Raju Gopalakrishnan, Howard Goller et Jonathan Oatis)