Les États-Unis ne pourront pas remplacer l’uranium russe – officiel

Washington envisage une interdiction du combustible nucléaire russe puisque Moscou n’est “plus une source fiable”, selon des responsables

Les États-Unis ne seront pas en mesure de remplacer l’uranium russe en cas d’interdiction d’importation, a averti la secrétaire adjointe à l’Énergie Kathryn Huff, affirmant que Washington devait développer des capacités d’enrichissement au niveau national.

“Dans le monde entier, il n’y a pas assez de capacité pour combler cet écart à partir de sources fiables”, Huff a déclaré mercredi au Washington Examiner, ajoutant qu’il était de la responsabilité des États-Unis de “encourager et inciter cette capacité d’enrichissement et de conversion” sur le sol américain.

Huff a déclaré à l’examinateur que la dépendance des États-Unis à l’uranium d’origine russe posait des risques uniques pour la sécurité énergétique et la sécurité nationale, et a noté que la Russie fournit encore environ 20 % de l’uranium faiblement enrichi des réacteurs américains existants.

“Nous avons le plus grand parc nucléaire au monde, et nous n’avons actuellement pas la capacité de fournir du combustible pour tous nos réacteurs”, dit-elle, affirmant que la Russie est “n’est plus une source fiable de notre carburant, et nous devons trouver des alternatives ici et construire cette chaîne d’approvisionnement.”

La Russie aurait représenté 16,5 % de l’uranium importé aux États-Unis en 2020 et 23 % de l’uranium enrichi nécessaire pour alimenter les réacteurs nucléaires commerciaux du pays. Actuellement, il n’y a nulle part où se tourner pour combler le vide si les importations d’uranium sont interdites, a déclaré Huff.

La législation devant la commission sénatoriale de l’énergie et des ressources naturelles interdirait en effet les importations d’uranium russe, tout comme le Congrès avait précédemment interdit les importations de combustibles fossiles russes après le lancement de l’offensive militaire de Moscou en Ukraine en février.

Huff, titulaire d’un doctorat en génie nucléaire, a déclaré “l’équipe du tigre” au département de l’énergie élaborait actuellement une stratégie pour développer la chaîne d’approvisionnement nationale.

La secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer Granholm, a également précédemment qualifié la dépendance de Washington à l’égard des importations en provenance de Moscou de “vulnérabilité” pour la sécurité économique et nationale.

Les États-Unis conservent la capacité d’extraire de l’uranium, mais dépendent fortement de la Russie pour l’enrichissement. Le démarrage de l’industrie nationale de l’uranium n’est pas un processus simple, a déclaré le département précédemment, étant donné que le pays n’a plus qu’une seule installation commerciale d’enrichissement – une usine dirigée par le consortium anglo-germano-néerlandais Urenco au Nouveau-Mexique.