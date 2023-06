Les États-Unis ne peuvent pas recruter suffisamment de bérets verts – médias

Les forces spéciales de l’armée n’auraient pas atteint leurs objectifs d’enrôlement pendant des années en raison d’une pénurie de candidats qualifiés

L’armée américaine n’aurait pas respecté ses quotas d’enrôlement pour les forces spéciales, connues sous le nom de Bérets verts, pendant quatre des cinq dernières années, alors que les recruteurs ont du mal à trouver suffisamment de candidats qualifiés pour rejoindre l’unité d’élite.

Le service a recruté en moyenne 1 011 nouveaux candidats au béret vert de 2018 à 2020, chutant de 34 % de ses objectifs pour ces années, et il n’a réussi à atteindre son quota qu’en 2021 après que l’objectif a été abaissé à 1 250 contre 1 540, a rapporté Military.com. jeudi. Seulement 779 nouvelles recrues ont signé des contrats en 2022, soit un déficit de 38 % par rapport à l’objectif, et 527 candidats aux bérets verts ont été recrutés jusqu’à présent cette année, a indiqué le média, citant des données internes de l’armée américaine.

« Nous devons faire un meilleur travail pour raconter notre histoire », Le lieutenant-général Jon Braga, chef du Commandement des opérations spéciales de l’armée américaine, a déclaré à Military.com.

Les luttes de l’unité surviennent au milieu de pénuries de recrutement plus importantes dans l’armée américaine et d’autres branches militaires. La secrétaire de l’armée, Christine Wormuth, a déclaré le mois dernier au Congrès que les enrôlements seraient à nouveau insuffisants cette année après avoir raté l’objectif de 15 000 soldats, soit 25 %, en 2022. Le commandement du recrutement de l’armée américaine a imputé les pénuries à un marché du travail tendu et au fait que plus de sept jeunes Américains sur dix ne sont pas éligibles au service militaire en raison de problèmes tels que l’obésité, la consommation de drogue et la maladie mentale.

Les Bérets verts sont confrontés au problème supplémentaire de l’incapacité de nombreuses recrues à passer à travers le processus de qualification exténuant après leur enrôlement. Ceux qui échouent sont souvent affectés à des unités d’infanterie régulières.

Ces dernières années, seulement 45% à 60% des nouvelles recrues ont réussi le cours de trois semaines requis avant de pouvoir commencer l’entraînement des forces spéciales, contre une moyenne de 60% à 80% il y a dix ans, a déclaré Military.com.

Une fois qu’ils ont franchi le premier obstacle de sélection, les candidats passent par une série d’écoles et de tests qui peuvent prendre jusqu’à deux ans. Les chefs de l’armée ont envisagé de raccourcir le gant de formation d’environ la moitié pour pourvoir plus rapidement les postes vacants, a indiqué le média. L’armée aurait provoqué le ressentiment de certains Bérets verts en facilitant le processus de qualification, soi-disant pour permettre aux femmes de réussir.

Les bérets verts sont les principales forces de guérilla de l’armée américaine. Ils travaillent généralement avec des militants indigènes en tant que multiplicateurs de force, tels que les opérateurs qui ont collaboré avec les combattants de l’Alliance du Nord dans la lutte contre les talibans au début de la guerre en Afghanistan.

Military.com a rapporté en mai que l’armée américaine pourrait réduire ses forces spéciales d’environ 10 % au cours de cette décennie, alors que son accent sur la formation revient à la guerre conventionnelle. « Les données de recrutement sont la première indication claire que le service pourrait réduire lentement l’empreinte des opérations spéciales. »