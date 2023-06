Les États-Unis ne peuvent pas arrêter la montée de l’Iran, mais ils peuvent faire une trêve

Si Washington avait l’initiative dans son bras de fer avec Téhéran, c’est parti maintenant, et les Américains sont dans une situation perdant-perdant

En 2018, l’administration de Donald Trump a déchiré le Plan d’action global conjoint (JCPOA), connu sous le nom d' »accord sur le nucléaire iranien », qui avait été signé par son prédécesseur Barack Obama.

La décision d’annuler l’accord a été profondément influencée par les membres néoconservateurs de son cabinet, notamment le conseiller à la sécurité nationale John Bolton et le secrétaire d’État Mike Pompeo, qui ont non seulement vu l’opportunité de frapper le prédécesseur de Trump, mais ont fait valoir que l’imposition de sanctions unilatérales paralysantes sur Téhéran amènerait le pays à la table des négociations, et sinon, renverserait complètement le régime.

C’est ainsi qu’a commencé une campagne de pression brutale de cinq ans contre l’Iran, qui cherchait à détruire son économie et à contraindre des pays tiers à ne plus faire affaire avec lui. Mais l’initiative ne s’est pas déroulée comme prévu. Au contraire, le monde a changé. Le mépris flagrant du droit international par Washington a été un catalyseur dans l’émergence de la dé-dollarisation. Les bouleversements mondiaux qui ont suivi, notamment la pandémie de Covid-19, la concurrence américaine avec la Chine et la guerre en Ukraine, ont donné à Téhéran un espace stratégique et un levier qui lui manquaient auparavant.

En savoir plus La Chine peut-elle pousser les États-Unis hors du processus de paix israélo-palestinien ?

Aujourd’hui, l’Iran a considérablement augmenté son enrichissement d’uranium, a continué à développer ses capacités de drones et de missiles, a renforcé ses relations militaires avec la Russie et, grâce à Pékin, a pu normaliser ses relations avec son grand rival régional, l’Arabie saoudite. Ce faisant, il a réduit l’influence régionale des États-Unis et de son partenaire, Israël. La politique étrangère américaine à l’égard de l’Iran a tourné autour de l’exploitation des tensions régionales afin de justifier sa propre empreinte sécuritaire, mais l’Iran a apparemment été en mesure de commencer à remplacer une campagne d’endiguement américaine contre lui sans être ouvertement belliqueux.

Cela a déclenché la sonnette d’alarme à Washington. Les États-Unis cherchent désespérément à renforcer leurs relations avec l’Arabie saoudite, mais se seraient engagés dans des négociations secrètes avec Téhéran non pas pour relancer le JCPOA, mais pour l’éloigner de tout nouvel enrichissement d’uranium et de la voie nucléaire, une décision qui de bien sûr devra s’accompagner d’un allégement des sanctions. Alors que les États-Unis, vraisemblablement avec le soutien d’Israël, ont menacé une action militaire non précisée si Téhéran allait plus loin, il semble clair que l’Iran a désormais toutes les cartes en main et qu’une « trêve » temporaire doit donc se faire au détriment de la campagne d’endiguement américaine. .

En raison de l’évolution de la dynamique régionale en sa faveur, il est très peu probable que Téhéran s’engage sur la voie du développement d’une bombe nucléaire à part entière, compte tenu des opportunités que cela offrirait à Washington. Contrairement à un pays comme la Corée du Nord, l’Iran n’a pas vraiment besoin de bombes nucléaires pour établir une doctrine de dissuasion pour la survie de son propre régime. C’est un grand pays avec une population de plus de 80 millions d’habitants. Alors que les États-Unis pourraient hypothétiquement mener des frappes aériennes ou des missiles sur des installations iraniennes clés pour tenter d’entraver leur programme nucléaire, ce que les États-Unis ne pourraient pas faire, en particulier dans cet environnement, c’est une invasion et une occupation à grande échelle du pays. Cela coûterait des billions de dollars et il n’y aurait aucun soutien pour cela.

En savoir plus Les élites américaines commencent à admettre que le monde se rebelle contre les États-Unis, et Washington n’a personne à blâmer à part lui-même

Au contraire, la capacité de dissuasion de l’Iran repose sur ses programmes de drones et de missiles, dont les capacités ont augmenté au fil des ans malgré les sanctions américaines. Le pays a récemment affirmé avoir développé des missiles hypersoniques, ce qui, bien qu’un certain scepticisme soit justifié, n’est pas complètement fictif. Téhéran a, après tout, en réponse à l’assassinat du commandant du Corps des gardiens de la révolution Qasem Soleimani, montré sa capacité à détruire les bases militaires américaines à sa portée, et donc à démontrer ce qu’il pourrait faire à Israël si les choses tournaient mal. Ce faisant, il démontre qu’indépendamment des sanctions américaines, il est un acteur régional important et continuera de l’être.

La politique étrangère américaine envers les adversaires a tenté à plusieurs reprises de rechercher un gain stratégique maximal, évitant l’idée de compromis, que ce soit la Chine ou la Russie. Mais en ce qui concerne l’Iran, Washington ne sait pas quoi faire sans prendre le risque de provoquer un conflit plus large. C’est pourquoi l’administration Biden a tendance à céder, sachant que la dynamique régionale du Moyen-Orient se détourne de sa faveur, et prendre des mesures punitives susceptibles de provoquer la guerre est malvenu. En d’autres termes, l’Iran est en train de gagner. La seule question qui reste est de savoir si les États-Unis veulent ou non une trêve ou continuer à faire pression sur Téhéran jusqu’à ce qu’elle craque ? Même si le résultat se termine par une impasse pure, sans franchissement de lignes nucléaires, c’est toujours une situation perdant-perdant pour Washington à la fin alors que l’Iran se rétablit diplomatiquement.