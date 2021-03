Les États-Unis ne partageront pas les vaccins Covid-19 avec le Mexique car les Américains doivent être vaccinés en premier – Maison Blanche

L’administration Biden a rejeté l’idée de partager les vaccins Covid-19 avec le voisin durement touché le Mexique, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, ajoutant que cela ne pouvait être discuté qu’après que tous les Américains se soient fait vacciner.

« L’accent de l’administration est de s’assurer que chaque Américain est vacciné. Et une fois que nous aurons atteint cet objectif, nous serons heureux de discuter des prochaines étapes ».Psaki a déclaré lorsqu’il a été interrogé sur un éventuel partage de vaccins lors d’un briefing lundi.

Les commentaires sont intervenus quelques heures avant la rencontre virtuelle entre le président américain Joe Biden et son homologue mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador.

Le président mexicain aurait demandé de l’aide à Biden pour les coups en janvier et devrait revenir sur la question au cours des négociations.

«Nous aimerions avoir une réponse à une demande que nous avons déjà faite … concernant les vaccins» de Biden, a déclaré Lopez Obrador lors d’une conférence de presse lundi. «À condition qu’il soit d’avis que la question devrait être réglée. Nous devons être respectueux.

Avec 186000 décès à ce jour, le Mexique est le troisième au monde en nombre de décès liés aux coronavirus après les États-Unis (513000) et le Brésil (255000).

Dans cette situation désastreuse, Lopez Obrador est devenu l’un des critiques les plus sévères de la distribution internationale des vaccins. Il a dit que c’était «Totalement injuste» que les pays riches étaient « palissade » le coup pour eux-mêmes et a exhorté l’ONU à intervenir afin que les pays plus pauvres puissent également avoir accès à la vaccination.

Le Mexique a actuellement donné la première chance à un peu plus de 1,8 million de personnes, soit 1,4 pour cent de sa population. La campagne de vaccination du pays a démarré lentement, en grande partie en raison des retards dans les expéditions du géant pharmaceutique américain Pfizer.

Afin de compenser les pénuries, le gouvernement s’est tourné vers les vaccins russe Spoutnik V et chinois Sinovac. Mexico et Moscou ont convenu de fournir 24 millions de doses de vaccins russes, le premier envoi étant arrivé dans le pays fin février et mis en service rapidement.

