Le président Biden a déclaré que les États-Unis ne lèveraient pas les sanctions contre l’Iran à moins que le pays cesse d’enrichir de l’uranium, poursuivant une impasse avec le chef suprême du pays, qui a exigé que les sanctions soient levées avant que le pays ne revienne à ses obligations en vertu de l’accord nucléaire de 2015.

Norah O’Donnell, présentateur et rédacteur en chef de « CBS Evening News », s’est entretenu avec M. Biden lors de sa première interview aux nouvelles du réseau depuis son investiture. Il sera diffusé dans les 16 heures précédant le super Bowl le dimanche.

« Les Etats-Unis vont-ils d’abord lever les sanctions afin de ramener l’Iran à la table des négociations? » A demandé O’Donnell.

«Non», a répondu M. Biden.

« Ils doivent d’abord arrêter d’enrichir de l’uranium? » A demandé O’Donnell.

M. Biden acquiesça affirmativement.

Dans le cadre de l’accord nucléaire iranien de 2015, les États-Unis et d’autres puissances mondiales ont convenu de lever les sanctions économiques paralysantes contre l’Iran en échange de limites sur le programme nucléaire du pays. L’ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord en 2018 et a réimposé ces sanctions. M. Biden a déclaré qu’il prévoyait de rejoindre l’accord.

Début janvier, l’Iran a annoncé qu’il avait repris l’enrichissement avancé de l’uranium, en violation des termes de l’accord de 2015. Un organisme de surveillance nucléaire mondial a également déclaré aux Nations Unies le mois dernier que l’Iran avait commencé à fabriquer du matériel utilisé pour produire de l’uranium métal, a déclaré le groupe, qui peut être utilisé pour fabriquer le noyau d’une ogive nucléaire.

Le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré dimanche que les États-Unis doivent lever les sanctions avant que l’Iran ne remplisse ses engagements au titre des accords nucléaires. En novembre, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que le pays reviendrait « automatiquement » à ses engagements si M. Biden lève les sanctions imposées par M. Trump.

À son audition de confirmation le mois dernier, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que si l’Iran faisait le premier pas et revenait en conformité avec les termes de l’accord tels qu’ils sont actuellement rédigés, «nous le ferions aussi».

L’histoire continue

« Mais nous utiliserions cela comme une plate-forme pour rechercher un accord plus long et plus fort, mais aussi pour capturer ces autres problèmes, en particulier avec les missiles et autres activités déstabilisantes », a déclaré Blinken aux sénateurs, ajoutant que « nous sommes loin de là ».

O’Donnell a également interrogé M. Biden sur une autre relation étrangère clé: les États-Unis et la Chine.

« La relation américano-chinoise est probablement l’une des plus importantes au monde », a déclaré O’Donnell. « Pourquoi n’avez-vous pas appelé Xi Jinping? »

« Eh bien, nous n’avons pas encore eu l’occasion de lui parler », a répondu M. Biden. «Il n’y a aucune raison de ne pas l’appeler. J’ai probablement passé plus de temps avec Xi Jinping, me dit-on, que n’importe quel leader mondial, car j’ai eu 24, 25 heures de réunions privées avec lui lorsque j’étais vice-président. J’ai parcouru 17 000 miles avec lui. Je le connais assez bien. «

« Il y a beaucoup à dire? » A demandé O’Donnell.

« Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire », a déclaré M. Biden. « Et il est très brillant. Il est très dur. Il n’a pas – et je ne veux pas dire que c’est une critique, juste la réalité – il n’a pas un petit D démocratique dans son corps. Mais il est – la question est, je lui ai toujours dit que nous ne devons pas avoir de conflit. Mais il va y avoir une concurrence extrême. Et je ne vais pas le faire comme il le sait. Et c’est parce qu’il envoyer des signaux aussi. Je ne vais pas le faire comme Trump l’a fait. Nous allons nous concentrer sur les règles internationales de la route. «

L’interview complète sera diffusée dimanche à 16 h HE avant le Super Bowl, uniquement sur CBS.

Regardez la première partie de l’interview de Norah O’Donnell avec le président Biden: Biden dit qu’il n’est « pas nécessaire » que Trump continue de recevoir des informations sur les renseignements

Regardez la deuxième partie de l’interview de Norah O’Donnell avec le président Biden: Biden dit que le livre de son fils Hunter « m’a donné de l’espoir »

Un championnat pas comme les autres: le Super Bowl LV pendant COVID-19

Gottlieb dit que les vaccins devraient offrir une « protection raisonnable » contre les variantes du coronavirus

Un haut responsable de l’OMS déclare que les vaccins à eux seuls « ne suffisent pas » pour vaincre le COVID-19