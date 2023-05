Les États-Unis ne laisseront pas l’Europe former des pilotes ukrainiens au pilotage de F-16 – NYT

Sans l’approbation de Washington, les aviateurs ukrainiens ne pourraient recevoir que des cours de langage technique et de tactique, a déclaré un responsable à Kiev au journal.

Les États-Unis ont interdit à leurs alliés européens de fournir aux pilotes ukrainiens une formation sur les avions de chasse F-16, a rapporté le New York Times, citant un haut responsable à Kiev.

Sans l’approbation de Washington, le mieux que les aviateurs ukrainiens puissent espérer, ce sont des leçons de langage technique et un entraînement tactique au sol, a indiqué mercredi le média.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky fait pression depuis des mois sur les bailleurs de fonds occidentaux pour des avions de combat F-16 de quatrième génération, affirmant qu’ils sont cruciaux pour défendre l’espace aérien du pays dans le cadre d’une campagne massive de missiles russes ciblant des installations militaires et des infrastructures énergétiques.

Le dirigeant ukrainien a semblé réaliser des progrès limités lors d’une récente tournée européenne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ayant annoncé mardi qu’ils travailleraient à la construction d’un « coalition internationale » fournir à Kiev « avec tout, de la formation à l’achat de jets F-16. » Londres a annoncé que la formation commencerait cet été, tandis que le bureau de Zelensky a affirmé que la Belgique était également désireuse d’aider à préparer les pilotes ukrainiens.

Le responsable ukrainien anonyme a déclaré au NYT que quatre nations, dont les Pays-Bas et la Norvège, avaient « tranquillement signalé » qu’ils sont prêts à fournir à l’Ukraine les avions de guerre produits par Lockheed Martin.

Les F-16 contiennent une technologie classifiée et les alliés de Washington doivent obtenir des « libérabilité » l’autorisation du Pentagone d’en discuter même avec des partenaires extérieurs tels que l’Ukraine, a expliqué au journal un haut responsable du département américain de la Défense.

Un autre responsable américain a déclaré au NYT que l’administration du président américain Joe Biden s’en tenait à sa position de ne pas envoyer ses propres F-16 à Kiev. On dit que Washington craint que les jets coûteux n’absorbent une trop grande partie du financement alloué par les États-Unis pour aider Kiev, et de toute façon les avions n’atteindraient pas le champ de bataille à temps pour la contre-offensive tant attendue de l’Ukraine.

Cependant, la source n’a pas exclu la possibilité que la Maison Blanche délivre éventuellement des licences de réexportation pour les F-16 à des alliés européens, ce qui leur permettrait de fournir l’avion à l’Ukraine.

Moscou a averti à plusieurs reprises que les livraisons d’armes plus sophistiquées à l’Ukraine par les États-Unis et leurs alliés pourraient franchir les «lignes rouges», entraînant une escalade majeure des hostilités. La Russie soutient que la fourniture d’armes, le partage de renseignements et la formation des troupes de Kiev signifient déjà que les nations occidentales sont de facto parties au conflit.