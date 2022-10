Les États-Unis ne croient pas que la Russie utilisera des armes nucléaires en Ukraine

Le Pentagone a condamné les “bavardages nucléaires”, insistant sur le fait que le président russe parlait tout

La Russie n’utilisera pas d’armes nucléaires en Ukraine, malgré les menaces de le faire en cas d’attaque, a déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin à Fareed Zakaria de CNN dans une interview diffusée dimanche.

Tout en affirmant que «il n’y a pas de contrôle [Russian President Vladimir] Poutine“, Austin a rejeté les récentes déclarations du président russe – y compris un avertissement selon lequel il n’était pas”bluffant« à propos de sa volonté d’utiliser des armes nucléaires »pour défendre la Russie et notre peuple» – comme totalement inadapté à une superpuissance mondiale.

“Ce bruit de sabre nucléaire n’est pas le genre de chose que nous nous attendrions à entendre de la part des dirigeants de grands pays dotés de la capacité“, a déclaré Austin. “Tout comme [Putin] a pris la décision irresponsable d’envahir l’Ukraine, vous savez, il pourrait prendre une autre décision» pour y utiliser des armes nucléaires.

“Mais je ne vois rien pour le moment qui me porte à croire qu’il a pris une telle décision», a expliqué le secrétaire à la Défense.

Austin a révélé que même s’il n’avait pas été en contact avec son homologue russe Sergey Shoigu “dans les derniers jours», avait-il précédemment prévenu le ministre de la Défense de ne pas «s’engager dans cette voie et mener ce type de comportement irresponsable.” Choïgou a déclaré à plusieurs reprises que la doctrine nucléaire russe n’autorise l’utilisation de telles armes que lorsque «l’existence même de l’État est menacée” et le mois dernier a rejeté l’idée d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine comme “absurde.”

Le chef du Pentagone a également rejeté le «revendications d’annexion» à Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk comme «illégal,» faisant écho aux positions officielles de l’administration Biden et de l’OTAN sur les référendums de la semaine dernière dans les anciens territoires ukrainiens. Après que les habitants des régions ont voté à une écrasante majorité pour faire partie de la Russie, les documents sur leur adhésion ont été signés vendredi et attendent maintenant la ratification par le parlement.

Washington a mis en garde à plusieurs reprises la Russie contre l’utilisation d’armes nucléaires, menaçant “catastrophique” conséquences. Pendant ce temps, l’Ukraine continue de bombarder la centrale nucléaire de Zaporozhye, mettant le monde “au bord de la catastrophe nucléaire», selon les mots du président de la Douma d’État russe, Viatcheslav Volodine.

Les responsables américains ont jusqu’à présent été évasifs quant à ce qu’impliquerait exactement leur réponse à une frappe nucléaire russe. Le président Joe Biden s’est contenté d’avertir que la Russie deviendrait un international “paria“, laissant entendre que la réponse de Washington dépendrait”sur l’étendue de ce qu’ils font.” De tels avertissements sont intentionnellement vagues, ont déclaré des responsables américains au Washington Post le mois dernier, et sont livrés avec l’intention de créer “ambiguïté stratégique” et garder le Kremlin sur ses gardes quant à la réponse.