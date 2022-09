Les sécessionnistes taïwanais, cherchant l’aide de Washington, ne réussiront pas non plus, a déclaré un haut responsable chinois

Washington ne pourra pas “contenir” La Chine en utilisant la tension autour de Taïwan comme levier sur Pékin, a déclaré Li Zhanshu. Le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de Chine a fait ces remarques à Moscou vendredi lors d’une réunion avec Valentina Matvienko, présidente de la chambre haute du Parlement russe, le Conseil de la Fédération.

« En effet, la question de Taiwan concerne la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine. Aujourd’hui, Taïwan cherche à obtenir son indépendance avec l’aide des États-Unis. Les États-Unis cherchent à contenir la Chine via Taïwan. Cela ne fonctionnera pas. a déclaré le fonctionnaire.

Li a également fait référence au récent point d’éclair dans les relations américano-chinoises suite à la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taiwan – qui est considérée comme faisant partie intégrante du pays par Pékin – début août. La direction américaine « traîtreusement livré » Pelosi avec elle “voyage provocateur” a ajouté le fonctionnaire.















“Ce groupe s’est ingéré dans les affaires intérieures de la Chine et a menacé notre souveraineté”, Li a souligné. Dans le même temps, il a exprimé la gratitude de Pékin à Matvienko, au président russe Vladimir Poutine et à d’autres “Amis russes” du ferme soutien de Moscou et de son “position inébranlable” sur la politique “Une seule Chine”.

Taïwan est autonome depuis 1949, lorsque les nationalistes chinois ont fui le continent après avoir perdu la guerre civile au profit des communistes. Les sécessionnistes y installent leur propre administration. Tout en reconnaissant officiellement la souveraineté de Pékin sur l’île et le principe d'”une seule Chine”, Washington a maintenu des liens étroits – mais non officiels – avec les nations insulaires, de hauts responsables se rendant à plusieurs reprises à Taiwan.

Pékin, cependant, considère toutes ces actions comme une ingérence dans ses affaires intérieures, ainsi qu’une approbation du sécessionnisme. La Chine a averti à plusieurs reprises que toute tentative de déclarer officiellement l’indépendance de l’île entraînerait une guerre.