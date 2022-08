Les États-Unis naviguent sur des navires de guerre dans le détroit de Taiwan en 1er depuis Pelosi

TAIPEI, Taïwan (AP) – La marine américaine fait naviguer dimanche deux navires de guerre dans le détroit de Taïwan, lors du premier transit de ce type rendu public depuis la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan au début du mois d’août, à un moment où les tensions ont maintenu la voie navigable particulièrement occupée. .

L’USS Antietam et l’USS Chancellorsville effectuent un transit de routine, a indiqué la 7e flotte américaine. Les croiseurs “ont transité par un couloir dans le détroit qui est au-delà de la mer territoriale de tout État côtier”, indique le communiqué.

La Chine a mené de nombreux exercices militaires dans le détroit alors qu’elle cherchait à punir Taïwan après la visite de Pelosi sur l’île autonome contre les menaces de Pékin.

La Chine a envoyé de nombreux navires de guerre naviguant dans le détroit de Taiwan et les eaux entourant Taiwan depuis la visite de Pelosi, ainsi que l’envoi d’avions de guerre et le tir de missiles à longue portée. Il considère l’île comme faisant partie de son territoire national et s’oppose à toute visite de gouvernements étrangers comme reconnaissant Taïwan comme son propre État.

Les États-Unis envoient régulièrement leurs navires dans le détroit de Taiwan dans le cadre de ce qu’ils appellent des manœuvres de liberté de navigation.

Le détroit de 100 milles de large (160 kilomètres de large) sépare Taïwan de la Chine.

The Associated Press