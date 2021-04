Le Dr Scott Gottlieb a déclaré vendredi à CNBC qu’il pensait que les États-Unis pourraient avoir du mal à atteindre une «véritable immunité collective» contre Covid, suggérant que les infections à coronavirus se produiront dans les années à venir.

Cependant, l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration des États-Unis a souligné que les nouveaux cas ne devraient pas à eux seuls être la mesure la plus focalisée, car davantage de personnes sont vaccinées contre Covid.

« Je ne pense pas que nous devrions penser à obtenir l’immunité du troupeau. Je ne sais pas si nous atteignons jamais une véritable immunité de troupeau, là où ce virus cesse de circuler », a déclaré Gottlieb sur « Closing Bell ». « Je pense que ça va toujours circuler à un faible niveau. Cela devrait être le but, maintenir le niveau de virus bas. »

Gottlieb, qui siège au conseil d’administration du fabricant de vaccins Covid Pfizer, a déclaré qu’il s’attend à ce que les États-Unis voient des progrès significatifs vers cet objectif dans les semaines à venir.

« Je pense que nous allons arriver cet été à un point où la circulation de ce virus sera extrêmement faible. Nous allons probablement voir des cas commencer à s’effondrer à un moment donné en mai, très bientôt. Nous sommes le voyant déjà dans certaines parties du pays « , a déclaré Gottlieb.

Même ainsi, a déclaré Gottlieb, les États-Unis pourraient se stabiliser autour de 5000 à 10000 nouveaux cas de coronavirus par jour cet été, en partie en raison de la banalité des tests de Covid. « Nous allons attraper beaucoup d’infections asymptomatiques et légèrement symptomatiques », a-t-il déclaré.

« Je pense que l’essentiel est que la vulnérabilité de la population américaine est considérablement réduite grâce à la vaccination, et c’est vraiment ce sur quoi nous devons nous concentrer », a déclaré Gottlieb, qui a dirigé la FDA de 2017 à 2019 dans l’administration Trump. .

« Nous ne devrions pas nous concentrer uniquement sur les cas. Il y aura des cas, mais nous devrions nous concentrer sur le nombre de personnes hospitalisées et malades à cause de ce virus, et cela va considérablement diminuer à mesure que nous déploierons les vaccins », a-t-il déclaré. .

Les experts de la santé publique ont souligné tout au long de la pandémie que plus de personnes dans une population ont une protection immunitaire contre un virus particulier, moins il se propage. Cependant, s’il a été démontré que les vaccins réduisent la transmission, Gottlieb n’est pas le premier à suggérer qu’il sera probablement difficile d’atteindre une immunité collective durable contre Covid.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a estimé que 75% à 85% de la population vaccinée contre Covid créerait un «parapluie» d’immunité. « Cela permettrait de protéger même les personnes vulnérables qui n’ont pas été vaccinées ou celles dans lesquelles le vaccin n’a pas été efficace », a-t-il déclaré à CNBC en décembre peu de temps après que la FDA a accordé l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin à Pfizer.

Environ 41% de la population américaine a maintenant reçu au moins une dose de vaccin Covid et 27,5% est entièrement vaccinée, selon le derniers chiffres des Centers for Disease Control and Prevention. Plus de 220 millions de doses totales ont été administrées, selon les données des CDC.

Gottlieb a précédemment déclaré que les États-Unis pourraient, en théorie, arriver à un point où Covid est éradiqué comme d’autres maladies telles que la polio et la variole. « C’est possible. Nous ne semblons pas prêts à le faire et à prendre l’action collective que cela va nécessiter », a-t-il déclaré à CNBC le 16 avril.

« Il faudra que les personnes exerçant une certaine vertu civique se font vacciner même si elles se sentent individuellement à faible risque d’infection », a-t-il déclaré. « Parce que même s’ils sont personnellement à faible risque, ils peuvent encore attraper et transmettre l’infection, et vous ne pouvez pas éradiquer une maladie où vous avez un contingent important de personnes qui vont continuer à l’attraper et à la transmettre. »