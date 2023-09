Les États-Unis multiplient les raids d’hélicoptères en Syrie pour lutter contre les terroristes de l’EI

Les forces américaines ont mené un raid en hélicoptère dans le nord de la Syrie le 28 septembre, capturant un « facilitateur de l’EI » nommé Ibrahim al-haji Shaykh, a annoncé samedi le commandement central américain. Il s’agit du dernier raid d’hélicoptères mené par les forces américaines en Syrie et semble s’inscrire dans le cadre d’une augmentation de ce type d’opérations.

Les États-Unis soutiennent les Forces démocratiques syriennes en Syrie contre l’EI. Cependant, ces derniers mois ont été marqués par des tensions en Syrie entre les FDS et certaines tribus des villes proches de l’Euphrate. Les raids d’hélicoptères dans le nord de la Syrie peuvent être considérés comme un moyen de mener des raids de précision sur des cibles de grande valeur, loin de la zone de tension.

Le Commandement central américain a déclaré avoir mené un deuxième raid le 23 septembre. Dans ce communiqué, les États-Unis ont déclaré que « les forces ont mené avec succès un raid d’hélicoptères dans le nord de la Syrie, le 23 septembre 2023. Abu Halil al-Fad’ani, un responsable opérationnel de l’Etat islamique en Syrie et responsable de la Facilitation, a été capturé lors du raid. Il a été estimé qu’Al-Fad’ani entretenait des relations à travers le réseau de l’Etat islamique dans la région.

« L’USCENTCOM reste déterminé à vaincre durablement l’Etat islamique », a déclaré le lieutenant-colonel Troy Garlock, porte-parole du CENTCOM. Lors du raid précédent, les États-Unis avaient déclaré que « la capture de responsables de l’EI comme al-Fad’ani augmente notre capacité à localiser, cibler et éliminer les terroristes du champ de bataille ». Aucun civil n’a été tué dans aucune des deux opérations.

En août, le général Michael « Erik » Kurilla, chef du commandement central américain, s’est rendu en Syrie. Il a également visité le camp de personnes déplacées d’Al-Hol. Il y a plusieurs milliers de détenus de l’EI et leurs familles dans l’est de la Syrie. Les États-Unis et la coalition internationale contre l’EI comptent sur les FDS pour maintenir les membres de l’EI en détention.

Un groupe de soldats américains observent les forces militaires turques de l’autre côté de la ligne de démarcation à l’extérieur de Manbij, en Syrie, le 11 août 2018. (crédit : PICRYL)

Poursuivre la lutte contre l’EI

L’Etat islamique possède des cellules en Syrie et en Irak. Les membres de l’Etat islamique ont également fui vers d’autres régions de Syrie. Certains d’entre eux ont été retrouvés cachés à Afrin et Idlib, des zones contrôlées par la Turquie et des groupes rebelles syriens soutenus par la Turquie. L’EI exploite le vide du pouvoir et les divisions en Syrie pour continuer à menacer la population locale et la communauté internationale.

Le 7 juillet, les États-Unis ont mené une frappe en Syrie qui a éliminé Usamah al-Muhajir, un chef de l’Etat islamique dans l’est de la Syrie. « Nous avons clairement indiqué que nous restions déterminés à vaincre l’EI dans toute la région », avait déclaré à l’époque le général Michael « Erik » Kurilla, commandant du commandement central américain. « L’EI reste une menace, non seulement pour la région mais bien au-delà. »

Les États-Unis n’ont pas reconnu un changement de stratégie, utilisant des raids d’hélicoptères. Cependant, les États-Unis ont déployé d’autres moyens dans la région au cours des derniers mois, notamment des F-22 destinés à dissuader la Russie et des forces destinées à dissuader l’Iran dans le Golfe. La Russie dispose d’avions de combat actifs en Syrie pour soutenir le régime syrien.

L’Iran soutient également le régime syrien. Les États-Unis disposent d’un petit nombre de forces en Syrie. Les forces américaines disposent également d’installations dans la région du Kurdistan, au nord de l’Irak. Les États-Unis opèrent depuis l’aéroport d’Erbil et d’autres régions.

Depuis 2019, les États-Unis ont réduit leurs forces en Irak et en Syrie. Cependant, malgré leur faible empreinte, les forces américaines constituent un multiplicateur de force grâce à l’utilisation de moyens aériens, de technologies et de forces spéciales. Les États-Unis disposent également d’une garnison à Tanf, en Syrie, près des frontières irakiennes et jordaniennes.

Les forces américaines en Irak sont présentes à l’invitation du gouvernement irakien depuis 2014. En Syrie, les États-Unis ont soutenu les FDS. La Turquie, l’Iran, la Russie et le régime syrien s’opposent à la présence américaine en Syrie.