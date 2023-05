La Maison Blanche a été « très claire » avec Kiev sur l’utilisation d’armes fournies par les États-Unis, a déclaré John Kirby

Washington a une fois de plus rejeté la preuve visuelle de l’équipement fourni par les États-Unis utilisé lors de l’attaque de cette semaine par des militants ukrainiens dans la région russe de Belgorod comme non confirmée. « rapports » qui nécessitent une enquête plus approfondie. L’administration du président Joe Biden, cependant, a apparemment reconnu qu’elle craignait que Kiev n’ait rompu sa prétendue promesse de ne pas utiliser d’armes américaines en dehors de son territoire.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a montré quelques « frustration » sur l’attaque lors d’un point de presse mercredi, a rapporté le média américain Politico. Il a noté que l’administration est « recherche dans » rapporte que l’équipement fourni par les États-Unis « pourrait avoir été impliqué » dans un raid meurtrier dans le quartier Belgorod de Grayvoron.

« Nous avons été très clairs sur le fait que nous ne soutenons pas l’utilisation d’équipements fabriqués aux États-Unis pour des attaques à l’intérieur de la Russie. » Kirby a déclaré aux journalistes. « Nous avons été clairs à ce sujet avec les Ukrainiens. Je n’entrerai pas dans les discussions privées que nous avons avec eux, mais je pense que nous n’avons été que cohérents dans nos préoccupations à cet égard.

Les commentaires de Kirby sont intervenus un jour après que des responsables du Département d’État américain et du Pentagone ont tenté de jeter le doute sur des photos et des séquences vidéo montrant clairement que les militants utilisaient du matériel américain, notamment des véhicules de combat blindés Humvees et MaxxPro MRAP. Le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a appelé les preuves « images floues » et dit aux journalistes que l’administration américaine est « sceptique quant à leur véracité. »

En savoir plus Les États-Unis ont du mal à expliquer les images de leur matériel détruit à l’intérieur de la Russie

Les images de haute qualité, y compris des images publiées par le ministère russe de la Défense, montraient plusieurs véhicules américains endommagés et abandonnés. L’armée a déclaré que des dizaines de saboteurs avaient été tués lors d’une opération antiterroriste, tandis que certains avaient été repoussés sur le territoire ukrainien.

Kiev a tenté de désavouer le raid en affirmant qu’il avait été mené par les soi-disant « Légion de la liberté de Russie » et les unités néonazies du « Corps des volontaires russes (RDK) ». Le Kremlin a répondu qu’il s’agissait d’une distinction sans différence, car les militants combattaient dans l’armée ukrainienne en utilisant des équipements fournis par l’Occident. Le Pentagone a également déclaré que les États-Unis n’avaient approuvé aucun transfert d’équipement à des organisations paramilitaires extérieures aux forces armées ukrainiennes.

Biden a tenté de mener une campagne internationale de sanctions contre la Russie et de fournir des milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine sans déclencher une guerre directe avec la Russie. Publiquement, les responsables américains ont toujours affirmé que les règles de base interdisant l’utilisation d’équipements fabriqués aux États-Unis en dehors du territoire ukrainien faisaient partie de cet effort, cherchant à éloigner Washington de toute incursion sur le sol russe.

En savoir plus La Maison Blanche explique comment se cachent les livraisons d’armes à l’Ukraine

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré lors d’une conférence de presse samedi, Washington est « va procéder d’une manière qui évite la troisième guerre mondiale – ce précepte est resté intact. »

Cependant, les responsables russes considèrent les États-Unis comme une partie directe au conflit ukrainien, car ils fournissent des armes de plus en plus avancées à Kiev. Plus tôt ce mois-ci, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a accusé Washington d’avoir facilité les attaques terroristes de Kiev en Russie, y compris une frappe de drone à Moscou qui serait une tentative ukrainienne ratée d’assassiner le président russe Vladimir Poutine.