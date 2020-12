Donald Trump dicte-t-il à quoi ressembleront les pressions de la douche aux États-Unis? Apparemment, oui.

Le département américain de l’énergie a finalisé mardi deux règles assouplissant les normes énergétiques sur les appareils et les appareils ménagers, dont une sur les pommes de douche après que le président Donald Trump se soit plaint que certaines douches ne se rincent pas correctement les cheveux.

Les règles font partie des efforts de dernière minute de Trump pour faire reculer les règles qui limitent la production ou la consommation de pétrole, de gaz et de charbon dans le cadre de sa politique de «domination énergétique».

Le ministère a également finalisé une règle visant à exempter certaines laveuses et sécheuses des normes leur permettant d’utiliser plus d’énergie et d’eau.

Trump s’était plaint en juillet lors d’un événement à la Maison Blanche que l’eau ne coulait pas assez fortement des douches à son goût. « Alors, que faites-vous? Vous restez là plus longtemps ou vous prenez une douche plus longtemps? Parce que mes cheveux – je ne sais pas pour vous – mais ils doivent être parfaits », a-t-il déclaré lors de l’événement.

L’année dernière, Trump a déclaré que les régulateurs environnementaux examinaient les éviers, les robinets et les toilettes pour réviser les règles de conservation. «Les gens tirent la chasse d’eau 10 fois, 15 fois, au lieu d’une seule», a alors déclaré Trump.

Le changement de règle permet en fait aux douches d’inclure plusieurs têtes qui s’écoulent à la norme du Congrès de 2,5 gallons (9,4 litres) par minute établie en 1992, lorsque son compatriote républicain George HW Bush était président.

Cette semaine également, le département de l’énergie a rendu une décision qui ne fixe aucune limite sur la consommation d’énergie ou d’eau pour les nouveaux laveuses et sécheuses avec des temps de cycle courts dans leur réglage normal. La règle établit des classifications de produits distinctes pour les laveuses et sécheuses résidentielles avec des durées de cycle inférieures à 30 minutes et 45 minutes pour les laveuses à chargement frontal.

L’administration Trump dit que les retours en arrière donnent aux gens des choix. «Les Américains peuvent choisir les produits qui conviennent le mieux à leurs besoins individuels et aux besoins de leurs familles», a déclaré le secrétaire à l’Énergie, Dan Brouillette.

Mais les écologistes ont déclaré que l’assouplissement des normes augmenterait les factures de services publics et le gaspillage. Les règles « autorisent les produits qui gaspillent inutilement de l’énergie et de l’eau sont ridicules et en décalage avec la crise climatique », a déclaré Andrew deLaski, chef du groupe à but non lucratif Appliance Standards Awareness Project.

Dans son plan climatique, le président élu Joe Biden a déclaré qu’il ordonnerait au ministère de publier de nouvelles normes d’efficacité.

(Avec les contributions d’AP et de Reuters.)