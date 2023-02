Les États-Unis mettent sur liste noire des entreprises chinoises pour un ballon de surveillance présumé

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Les États-Unis ont ajouté six entités chinoises à une liste noire d’exportation en lien avec le programme présumé de ballons de surveillance de Pékin.

Annonçant vendredi des restrictions contre cinq entreprises et un institut de recherche, le Bureau américain de l’industrie et de la sécurité a déclaré que les entités étaient ciblées pour “leur soutien aux efforts de modernisation militaire de la Chine, en particulier les programmes aérospatiaux de l’Armée populaire de libération (APL), y compris les dirigeables et les ballons”. .

“L’APL utilise des ballons à haute altitude (HAB) pour des activités de renseignement et de reconnaissance”, a-t-il ajouté.

Les nouvelles restrictions font suite à l’annonce de la Maison Blanche selon laquelle elle envisagerait des efforts plus larges pour “exposer et traiter” les activités de surveillance plus larges de la Chine qui mettent en danger la sécurité nationale des États-Unis et ses alliés.

Le spectacle du ballon chinois dérivant au-dessus des États-Unis la semaine dernière a suscité l’indignation politique à Washington et a encore tendu les relations entre les deux pays.

Cela a également incité le secrétaire d’État Antony Blinken à annuler un voyage à Pékin dont les deux pays espéraient qu’il rétablirait les liens tendus.

“L’action d’aujourd’hui démontre nos efforts coordonnés pour identifier et perturber l’utilisation par la RPC des ballons de surveillance, qui ont violé l’espace aérien des États-Unis et de plus de quarante pays”, a déclaré Matthew Axelrod, secrétaire adjoint au commerce pour la lutte contre les exportations.

“L’APL utilise des ballons à haute altitude pour des activités de renseignement et de reconnaissance”, selon l’inscription au Federal Register, le journal quotidien officiel des États-Unis.

La liste est utilisée pour punir les entreprises chinoises considérées comme une menace pour la sécurité nationale et empêcher Pékin d’avancer militairement.

Ces entreprises ont travaillé avec le gouvernement chinois à différents titres. L’une des sociétés cotées, Beijing Nanjiang, est une unité du développeur Deluxe Family coté à Shanghai et s’est associée à l’Université de Beihang pour développer le premier dirigeable proche de l’espace militaro-civil de Chine.

D’autres entreprises, telles que Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology et Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group entretiennent des liens étroits avec l’armée chinoise et fabriquent des produits aéronautiques à usage civil et militaire.

Une autre société, Eagles Men Aviation, a été investie par un fonds de capital-investissement favorisant l’intégration militaro-civile.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’il s’agissait d’un ballon météo qui avait dévié de sa trajectoire et a accusé les États-Unis d’avoir réagi de manière excessive.

La décision de l’administration Biden rend difficile pour les entreprises ciblées d’obtenir des exportations de technologies américaines.

Washington a accusé le fabricant du ballon chinois d’avoir une “relation directe” avec l’APL, ce que la Chine a démenti. Auparavant, le plus grand fabricant chinois de ballons, Zhuzhou Rubber Research & Design Institute, avait nié tout lien avec le ballon.

“C’est un dirigeable sans pilote qui est signalé, qui n’est pas lié à notre société”, a déclaré mercredi un porte-parole.

La Chine a admis être propriétaire du ballon, mais a déclaré qu’il était destiné à des fins civiles et qu’il était entré par accident dans l’espace aérien américain.