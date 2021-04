Des drapeaux chinois et américains flottent à l’extérieur du bâtiment d’une entreprise américaine à Pékin, en Chine, le 21 janvier 2021.

WASHINGTON – Le département du Commerce a ajouté jeudi sept entités chinoises de calcul intensif à une liste noire économique américaine en invoquant des problèmes de sécurité nationale.

Le département a ajouté Tianjin Phytium Information Technology, le Centre de conception de circuits intégrés haute performance de Shanghai, Sunway Microelectronics, le National Supercomputing Center Jinan, le National Supercomputing Center Shenzhen, le National Supercomputing Center Wuxi et le National Supercomputing Center Zhengzhou à sa liste noire.

Les sept entités ont été inscrites sur la liste noire pour «la construction de supercalculateurs utilisés par les acteurs militaires chinois, ses efforts de modernisation militaire déstabilisateurs et / ou ses programmes d’armes de destruction massive».

Les responsables américains se plaignent depuis longtemps que les entreprises chinoises sont redevables à la République populaire de Chine et collectent des informations sensibles au nom de l’Armée populaire de libération. Le Parti communiste chinois a précédemment déclaré qu’il ne se livrait pas à l’espionnage industriel.

«Les capacités de calcul intensif sont vitales pour le développement de nombreuses – peut-être presque toutes – des armes modernes et des systèmes de sécurité nationale, tels que les armes nucléaires et les armes hypersoniques», a écrit la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, dans un communiqué.

« Le Département du commerce utilisera toute l’étendue de ses pouvoirs pour empêcher la Chine de tirer parti des technologies américaines pour soutenir ces efforts de modernisation militaire déstabilisateurs », a-t-elle ajouté.

Les nouvelles règles, qui restreignent les exportations américaines vers les entités en question, prennent effet immédiatement. Cependant, ils ne s’appliquent pas aux marchandises des fournisseurs américains qui sont déjà en route.

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Sous l’ancien président Donald Trump, les États-Unis ont ajouté un grand nombre d’entreprises chinoises à leur liste noire économique, y compris le premier fabricant de smartphones du pays, Huawei, le plus grand fabricant de puces SMIC et le plus grand fabricant de drones, SZ DJI Technology.