Pendant ce temps, a déclaré Power, « les besoins humanitaires désespérés deviennent de plus en plus aigus de jour en jour » au Tigré, où plus de 5 millions de personnes ont besoin d’aide après que les forces éthiopiennes et alliées poursuivant les combattants du Tigré ont été accusées de pillage et de destruction de vivres. Le Tigré reste coupé du monde extérieur, avec des liaisons de communication en panne et une seule route disponible pour les convois d’aide, qui ont dû faire face à de nombreux points de contrôle et perquisitions.