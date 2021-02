WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a mis en garde dimanche les rebelles houthis du Yémen contre les attaques en cours contre des civils à peine 48 heures après avoir décidé de frapper le groupe d’une liste noire du terrorisme.

Le département d’État a appelé le groupe rebelle soutenu par l’Iran à cesser immédiatement les attaques contre les civils et les nouvelles opérations militaires au Yémen. La demande est intervenue deux jours seulement après que l’administration a notifié au Congrès qu’elle retirerait les Houthis de sa liste des «organisations terroristes étrangères», une désignation qui s’accompagne de sanctions américaines sévères. Elle est également intervenue trois jours seulement après que le président Joe Biden a ordonné la fin de Soutien américain aux opérations militaires offensives menées par l’Arabie saoudite contre les rebelles.

«Alors que le président prend des mesures pour mettre fin à la guerre au Yémen et que l’Arabie saoudite a approuvé un règlement négocié, les États-Unis sont profondément troublés par la poursuite des attaques des Houthis», a déclaré le porte-parole du département d’État Ned Price dans un communiqué. «Nous appelons les Houthis à cesser immédiatement les attaques touchant les zones civiles à l’intérieur de l’Arabie saoudite et à mettre fin à toute nouvelle offensive militaire à l’intérieur du Yémen, qui ne fait qu’apporter plus de souffrance au peuple yéménite.»

La radiation de vendredi avait été saluée par les agences de secours qui avaient critiqué l’administration Trump pour avoir mis les Houthis sur la liste alors que ses derniers jours au pouvoir. Les critiques ont déclaré que cette désignation aggraverait ce que l’ONU appelle la pire crise humanitaire au monde en empêchant les livraisons d’aide à une population au bord de la famine.

Plus tôt dimanche, l’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen est arrivé lors de sa première visite en Iran pour des entretiens sur la guerre acharnée. Martin Griffiths devait rencontrer le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif et d’autres responsables lors de sa visite de deux jours, a indiqué son bureau. Les sessions font partie d’un effort plus large visant à négocier une solution politique au conflit de près de six ans opposant les Houthis aux forces gouvernementales yéménites soutenues par une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite.

«Nous exhortons les Houthis à s’abstenir de toute action de déstabilisation et à démontrer leur engagement à s’engager de manière constructive dans les efforts de l’Envoyé spécial de l’ONU Griffiths pour parvenir à la paix», a déclaré Price dans le communiqué. «Le moment est venu de mettre fin à ce conflit.»

La guerre au Yémen a commencé en septembre 2014, lorsque les Houthis se sont emparés de la capitale Sanaa et ont commencé une marche vers le sud pour tenter de s’emparer de tout le pays. L’Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis et d’autres pays, est entrée en guerre aux côtés du gouvernement internationalement reconnu du Yémen en mars 2015.

La guerre a tué quelque 130 000 personnes, dont plus de 13 000 civils tués lors d’attaques ciblées, selon le projet Armed Conflict Location & Event.